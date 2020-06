Pirita rand on sinivetikavaba

"Soovitan enne rannamõnude nautimist uurida, kas rand on ametlik supluskoht ja kas ranna kohta on olemas veekvaliteedi andmed," rääkis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Täna hommikuse seisuga pole Pirita rannas adru ega sinivetikaid.

"Kuna ilmad on palavad ja juba on tulnud teateid sinivetika vohamisest veekogus nagu näiteks Peipsi järves, siis on puhkajad küsinud ka Pirita linnaosa valitsuselt, kas Pirita rannavesi on puhas," sedastas Liinat.

Ta sõnas, et Pirita on ametlik avalik suplusrand, mille kohta on olemas veekvaliteedi andmed, rand on hooldatud ja korrastatud ning ranna üle tehakse järelevalvet. "Muu hulgas teeb terviseamet regulaarselt veeproove. Viimati võttis terviseamet veeproove Pirita rannas 8. juunil ning analüüsitulemuste järgi antud pikaajaline hinnang oli väga hea," märkis Liinat ja kinnitas, et Pirita rannas pole ei adru ega sinivetikaid.

Kuna sinivetikad on soojalembelised, siis nende massesinemised on tavalisemad juulis ja augustis ning siis on ka Soome lahel sinivetikad. Kuhu randa nad satuvad, sõltub tuule suunast. Kui on maatuul, puhub see vetika rannast ära, kui on meretuul, tuleb suure veega koos randa ka sinivetikaid.

"Soovitan enne rannamõnude nautimist uurida, kas rand on ametlik supluskoht ja kas ranna kohta on olemas veekvaliteedi andmed. Need leiab terviseameti kodulehelt," sedastas Liinat ja lisas, et "kui märkate supelrannas sinivetikaid, teavitage sellest kohalikku omavalitsust ja terviseametit."