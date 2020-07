Pirita rand väärib ka sel suvel sinilippu

"Pirita rannaga on kõik hästi, vee kvaliteet on väga hea ning rand on puhas ja hooldatud, kuid sinilipu saamise väike viivitus tekkis ühelt poolt pandeemia tõttu, teiselt poolt Eesti looduskaitse seltsi sinilipu koordinaatori vahetumise tõttu," sedastas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

"Pirita rannaga on kõik hästi, vee kvaliteet on väga hea ning rand on puhas ja hooldatud, kuid sinilipu saamise väike viivitus tekkis ühelt poolt pandeemia tõttu, teiselt poolt Eesti looduskaitse seltsi sinilipu koordinaatori vahetumise tõttu," sedastas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirita rannas lehvib sellest nädalast suplusvee puhtust, ranna hooldust ja keskkonnasäästlikkust näitav sinilipp.

Kui eelmistel suvedel on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis sinilipp tõmmatud Pirita rannas masti juba juunikuus, siis tänavu tehti seda mõnevõrra hiljem. "Pirita rannaga on kõik hästi, vee kvaliteet on väga hea ning rand on puhas ja hooldatud, kuid sinilipu saamise väike viivitus tekkis ühelt poolt pandeemia tõttu, teiselt poolt Eesti looduskaitse seltsi sinilipu koordinaatori vahetumise tõttu," sedastas Liinat.

Pirita rannale on sinilipp antud 2012. aastast. "See on suur tunnustus. Sinilipu rannas võivad puhkajad olla kindlad, et randa minnes on seal tagatud puhtus ja kord ning supelrand on keskkonnahoidlikult majandatud," selgitas Liinat.

Sinilipu saamise kriteeriumeid on kokku 33 alates vee puhtusest, ranna hooldusest ja keskkonnahariduslikest tegevustest ranna külastajatele. "Pirita randa hooldatakse iga päev ja lisaks sõelutakse kaks korda kuus liiva, et liiva all peidus olev prügi ja kivid kätte saada. Tervisekaitseamet kontrollib vee puhtust iga kahe nädala tagant ja proovid on näidanud, et Pirita ranna vee kvaliteet on suplemiseks väga hea. Soovin kõigile puhkajatele päikselist suve koos veemõnude nautimisega Pirital," sõnas Liinat.

Lisaks Pirita rannale väärivad sel suvel sinilippu Pikakari rand Tallinnas ja Pärnu rand. Sinilipu heiskamise õiguse annab rahvusvaheline sinilipu komisjon International Blue Flag Jury.