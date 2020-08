Pirita rannas levib sinivetikas

"Kuna lääne pool lahtedes ehk Paldiski ja Lohusalu vetes vohab sinivetikas, siis ilmselt koos läänetuulega kandus sinivetikas ka Piritale," tõdes Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Läänetuuled ja soojad ilmad on Pirita randa toonud sinivetika. Pirita rannas on praegu heisatud punane lipp, mille kohaselt on suplemine ohtlik lastele ja eakatele ning vette minek on supleja enda vastutusel.

"Punane lipp Pirita rannas on heisatud seal levivate sinivetikate tõttu. Kuna lääne pool lahtedes ehk Paldiski ja Lohusalu vetes vohab sinivetikas, siis ilmselt koos läänetuulega kandus sinivetikas ka Piritale. Sinivetika levimisele on andnud jõudu ka viimaste päevade soojad temperatuurid," sedastas Liinat.

Ta lisas, et sinivetikas vohab kogu rannaääre ulatuses. "Sinivetikas on täiskasvanud inimesele ohtlik peamiselt neelamisel, suurem oht on väikelastele ja lemmikloomadele," tuletas linnaosavanem meelde. Sinivetikast annab märku kopitanud lõhn, roheliseks värvunud kaldaäär ja kollakasrohelises vees hõljuvad väikesed helbed.

Liinat sõnas, et infot vee kvaliteedi kohta Pirita rannas saab seal töötavatelt vetelpäästjatelt ning enne vette minekut tasub jälgida ujumist lubavaid lippe.