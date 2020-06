Pirita saab 12 uut künnist, elanikud sooviks rohkemgi

"Ehkki kiirust peaksid piirama liiklusmärgid, tuleb kihutavate autojuhtide ohjamiseks kasutada ka teisi võimalusi nagu künniste rajamine," sõnas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Augustikuu lõpuks rajatakse Pirita kvartalisisestele teedele ja tänavatele liikluse rahustamiseks 12 uut künnist. Linnaosa saab iga kuu elanikelt uute künniste lisamise soove.

Suve jooksul ehitatakse künnised Pirita linnaosas Palderjani tee 36, Heki tee 29, Purde tn 6, Ranniku tee 31 juurde, Nurmenuku tee 7 ja 18 vahele, Puhkekodu tee 40a ja 47 vahele, Sompa tee ja Täpiku tänava ristmikule, Kõlviku tee 13 ja Võsa tee 1 juurde, Saare ja Paju ristmikule, Tamme ja Kase ristmikule ning Nurmiku tee 10 juurde.

Linnaosavanema sõnul on künniste asukohad enamasti kohalike elanike pakutud ja iga kuu saab linnaosa mõne pöördumise palvega paigaldada autojuhtide ohjamiseks künnis. "Lisaks eelpool toodud aadressidele püüame sel aastal paigaldada künnise ka Metsakooli teele," lubas Liinat. Ta tõi esile, et künniste ehitamise üks prioriteet on kooli- ja lasteaiapiirkonnad.

Liinati sõnul pole kokku löödud, kui palju täpselt Piritale künniseid paigaldatud on, kuid ta sõnas, et igal aastal lisandub kümmekond künnist.

Uued künnised rajatakse asfaltbetoonist. "Põhjus on selles, et plastkünnised kipuvad raskemate sõidukite all kiiresti lagunema ja talvel lumelükkamisel saavad need kergemini kahjustada. Asfaltbetoonist künnised on vastupidavamad," põhjendas Liinat.

Künnised ehitab TREF Nord, töid tehakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimisel.