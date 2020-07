Pirital jälgitakse suplejate ohutust drooniga

"Nüüdisaegne droon annab kiirelt selge ülevaate toimuvast, mille põhjal otsustada, kas sündmus vajab meie sekkumist," ütles G4S Eesti rannavalve juht Henry Seemel.

G4S rannavalve võttis juulis Tallinnas Pirita rannas kasutusele drooni, et võimalikke ohuolukordasid kiiremini kontrollida.





"Nüüdisaegne droon annab kiirelt selge ülevaate toimuvast, mille põhjal otsustada, kas sündmus vajab meie sekkumist," ütles Seemel. Nii vees kui maal on droon kiirem kui paat või jalgsi liikuv vetelpäästja. Drooniga saab rannas viibijaid valjuhääldi abil vajadusel ka teavitada või hoiatada.





Näiteks saab lennuvahendi valjuhääldit kasutada kui inimene ujub üle poide piiri sinna, kus jalg enam põhja ei ulatu. "Kui see tundub juba riskantne, siis palume tal valvatavasse alasse tagasi tulla, kus jõuame ruttu temani, kui ta peaks abi vajama," selgitas Seemel.





Drooni kasutamisel on ka piiranguid. "Meil on selline hea algoritm, et kui lohesurfarid ja lauatajad tõstavad purje, siis pole see drooni lennutamiseks hea ilm. Kui tuule kiirus ületab lennumasina jaoks kriitilise piiri, siis droon ei lenda, aga sellise ilmaga pole ka rannalisi," tõi Seemel näiteks.





G4S rannavalve proovis drooni juba kaks-kolm aastat tagasi, aga tehnika ja pilt ei võimaldanud neid asju, mida ta võimaldab täna. Tähtis on seegi, et droon muutus väiksemaks. Seemeli sõnul on pilt, kiirus ja kvaliteet need tähtsad omadused, mille järgi selline töövahend valiti.





Drooni lennutavad rannavalvurid on saanud vajaliku koolituse ja neil on ka lennuameti luba mehitamata lennuvahendi kasutamiseks. "Lennutada sellist masinat on suur vastutus. Nagu iga tehniline vahend, nõuab ka drooni tundma õppimine pidevat praktikat ja oma lennumeisterlikkust me sel suvel arendamegi," lisas Seemel.





G4S kaalub rannavalve drooni kasutuselevõttu teisteski suuremates randades, näiteks Tallinnas Stroomi rannas ja Pärnu rannas.