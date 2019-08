Pirital lastakse vette viikingipaat

"Pirita on uhke, et elanikud on oma käega valmistanud meie mereäärsele linnaosale ajaloolise paadi, mida saavad kasutada nii noored kui ka vanad. Mul on heameel, et oleme suutnud koostöös ettevõtete, kogukonna ja seltsidega elustada Pirital mitu mereteemalist üritust, mis on olnud huvitavad ja harivad," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Pilt: Pirita Vaba Aja Keskus