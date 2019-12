Pirital likvideeritakse tormikahjustusi

"Kõige rohkem pahandust tegi eile möllanud tormituul Lillepi ja Merivälja pargis, aga murdunud ja juurtega välja rebitud puid on ka rannametsas ning Pirita erakinnistutel," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

“Nii et on nii tormimurdu kui ka tormiheidet, kokku umbes poolsada puud,” lisas ta.

Hommikust alates on tormimurdu ja -heidet koristamas nii Greening OÜ kui ka GT4U brigaad. Lillepi pargis oli hommikul pikali umbes 15, Merivälja pargis kümmekond puud. Seal oli murdunud puu lõhkunud ka valgusti ja prügikasti.

“Torm pole võtnud järjest, aga on võtnud üksikult ja hästi mitmest kohast. See tähendab, et koristamine võtab aega ja ressurssi, suurt tehnikat parki kohale tuua ei saa, puud tuleb tükeldada ja ära vedada ning kännud koristada,” nentis linnaosavanem.