Pirital lisandus lauatennise ja male mängimise kohti

Pilt: Malelaua taga on kohad sisse võtnud Pirita majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof ja linnaosavanem Tõnis Liinat.

"Loodan, et pinksilauad pakuvad linnaosa elanikele ja külalistele mõnusaid võimalusi veeta vaba aega sportlikult ja tervislikult," märkis Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirital on avalikus linnaruumis kokku seitse lauatenniselauda ja viis kabe-malelauda, mängimine kõigile huvilistele on prii.

"Viimaste aastate jooksul on lauatennis muutunud üha populaarsemaks nii laste, noorte kui ka eakamate hulgas ning et laiendada võimalusi mänguga tegelemiseks, soetasime Piritale veel ühe pinksilaua," sõnas Liinat.

Kokku saab nüüd ala harrastada eri asumite kuues paigas: Tolmuka tee ja Aianduse tee ristil asuval mängualal, Merivälja pargis, Jõesuu tänaval, Võsa tee 26 mänguväljakul, Pirita majandusgümnaasiumi juures ning kaks pinksilauda on Sinitiiva spordiväljakul.

Alates sellest nädalast on Pirital rohkem võimalusi ka vabas õhus malet või kabet mängida. "Kokku on asumites viis male-kabelauda. Need asuvad Jõesuu tänaval, Merivälja pargis, Tolmuka-Aianduse risti mängualal, Pirita majandusgümnaasiumi ees ja Lillepi pargis," loetles Liinat.

"Mõned inimesed kasutavad malelauda väljas töötamiseks, kuid suvel leidub küllaga ka male- ja kabemängu huvilisi. Kes teab, võib-olla leiab mõni noor tee malemängu juurde just õues malega tutvust tehes ning uus Paul Keres sirgub Piritalt," arutles Liinat. Linnaosavanem lisas, et mängimine on kõigile tasuta, kuid oma nupud ning reketid ja pallid tuleb mängimiseks kaasa võtta," nentis linnaosavanem.

Betoonist malelaudade keskel on must-valge ruudustik, istmed on puidust. Nii lauatennise- kui ka malelauad on valmistanud OÜ Kiili Betoon.