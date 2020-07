Pirital saab nautida head muusikat

"Pirital on sel nädalavahetusel linnarahvale ja külalistele kaks eripalgelist kontserti, ja need mõlemad toimuvad väga erilises keskkonnas – üks botaanikaaia roosiaias ja teine iidsete kloostrimüüride vahel," sõnas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirital pakutakse nädalavahetusel muusikaelamusi – botaanikaaias toimub kontsert "Ainult Georg Otsale mõeldes" ja Pirita kloostri varemetes esinevad Anne Veski ja The Swingin’ Sisters.

Täna kell 20 toimub botaanikaaia roosiaias kontsert "Ainult Georg Otsale mõeldes", et tähistada 100. aastat legendaarse laulja sünnist. Esinevad Rahvusooper Estonia solistid Olga Zaitseva, Raiko Raalik, klaveril saadab Riina Pikani.

Pirita kloostri varemetes algab uus kontserdisari – 100 küünla kontserdisari –, mille avab Anne Veski ja The Swingin’ Sistersi kontsert homme õhtul algusega kell 20.30. (Väravad avatakse kell 19.) "Sündmus on eriline, sest tegemist on Anne Veski esimese soolokontserdiga Pirita kloostri varemetes. Lähtuvalt kontserdisarja ja toimumiskoha eripärast tulevad Anne Veski hitid esitamisele uues kuues – need on kohandatud kloostri auraga sobivaks ja sellele aitab kaasa The Swingin’ Sisters, kes on tuntud traditsioonilise svingmuusika esitajana," vahendas linnaosavanem.

100 küünla kontserdisarja korraldab Macadam Music Agency. Nii botaanikaaias kui ka kloostrivaremetes toimuva kontserdi piletid on müügil Piletilevis ja kohapeal.