Pirital valmistati kergeid vastlatoite

"Pirita eakad proovisid tervisliku toidu valmistamise töötoas vastlateks teha nii soolast kui ka magusat," sõnas linnaosavanem Tõnis Liinat.

Pirita eakad keetsid ja küpsetasid sotsiaalkeskuses toimunud kokandustunnis tervislikke vastlaroogasid, vahendas BNS.

"Vastlapäev on eestlastel väga kindlate toitumistavadega püha – hernesupp, keedetud seajalad, soolaoad. Ja magustoiduks muidugi vastlakuklid. Need vana kooli vastlatoidud on aga üsna rammusad. Tegelikult saab teha ka niiöelda kergemaid vastlatoite. Pirita eakad proovisid tervisliku toidu valmistamise töötoas vastlateks teha nii soolast kui ka magusat," sõnas Liinat.

Nippe, kuidas kergeid vastlatoite teha, õpetas toitumisnõustaja Eva-Liisa Kaaristo. Tema juhendamisel valmisid võioasupp, rohelise herne pasteet, odrajahukarask ja banaanipannkoogid. Lisaks sellele, et need toidud on maitsvad ja tervislikud, valmivad need ka kiiresti.

Toidu tegemise kõrvale räägitakse kokandustunnis alati ka tervislikust toitumisest. Kõik retseptid on valitud nii, et nende järgi toidu valmistamisega saab hakkama igaüks.

(Rohelise herne pasteet. 150 g rohelisi külmutatud herneid, 2 sl tahiinit, 1-2 küüslaugukoort (soovi korral), 1 sl külmpressitud oliiviõli, soola ja musta pipart. Kasta külmutatud herned korraks keeva vette, loputa külma vee all ja nõruta. Pane herned, tahini, purustatud küüslauk, oliiviõli, meresool ja pipar köögikombaini või töötle saumikseriga ühtlaseks püreeks.)

Tervisliku toidu valmistamise töötuba Pirita sotsiaalkeskuses toimub kord kuus, järgmine töötuba on 30. märtsil.