PÖFF-i noorte- ja lastefilmide festivali piletimüük on avatud

Pimedate Ööde Fimifestivali (PÖFF) noorte- ja lastefilmide festivali Just Film piletimüük on avatud.

19. Just Filmi programmi linateostes tutvustatakse tänavu selliseid lapsi ja noori, kes võtavad vastutuse, astuvad ebaõigluse vastu ning hoolivad sellest, milline on inimkonna tulevik. Just Filmi rahvusvaheline noortefilmide programm rändab üle kogu maailma ning on leidnud üles need kõige olulisemad teemad, mida peab käsitlema. Nende filmide kangelased ei ole alati supervõimetega, kuid süda on neil õige koha peal. Olgu siis elumured nii suured kui tahes, meeles tuleb pidada, et pärast tagasilööke läheb kõik jälle ülesmäge. Noorte ja mässumeelsete hinges pole ruumi allaandmisele ega põhimõtetes kohta loobumisele. Kõik need kompromissitud võitlused ja suured emotsioonid rulluvad lahti Just Filmi kinoekraanidel.

Samuti linastuvad vaatajatele juba tuttavaks saanud lapse õiguste programm, Teadus360º ning DOC@JUST. Viimases kahes linastub valik filme noortest, kes muretsevad planeedi tuleviku pärast ning oma tegutsemisega on võtnud eesmärgiks midagi muuta. Lapse õiguste programm saab tänavu juba üheksa-aastaseks ning näitab kogu oma ilus ja valus laste ning noorte muresid ja rõõme. Just Filmil on programm ka kõige pisematele filmivaatajatele – lasteprogrammis leidub filme ja seiklusi kogu perele. Paljud filmid on mudilastele mõeldes dubleeritud ka eesti keelde.

Just Film teeb sügava kummarduse ka Edgar Valterile, kes oleks tänavu tähistanud oma 90. sünnipäeva ning kes on illustreerinud ja kirjutanud õige palju Eesti laste lemmikraamatuid, alustades “Pokuraamatust”, lõpetades “Sipsiku” ja “Kunksmooriga”. Just Film kutsub kõiki filmisõpru kinno seiklema, sest valida on enam kui 50 filmi seast ning festival kestab kokku lausa 17 päeva.

Just Filmi festivali juht Mikk Granström ütleb selleaastase programmi kohta tabavalt: "Suurepärane, mitmekesine, temaatiliselt ja geograafiliselt lai programm, mis inspireerib, kurvastab, rõõmustab ning avardab vaataja mõttemaailma!"

Uuendusena on sel aastal võimalik soetada ka Just Filmi passi, mis sisaldab endas 10 piletit Just Filmi seanssidele.

Kogu Just Filmi programmiga on võimalik tutvuda siin ning pileteid saab osta kõikidest Piletilevi müügikohtadest üle Eesti ning internetist siin.