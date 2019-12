Põhiosa tormirikkeid saab kõrvaldatud tänase päeva jooksul

Kolmapäevase tormi tagajärjel oli täna kell 10 vooluta veel ligikaudu 2300 majapidamist üle Eesti. Elektrilevi on voolu taastanud enam kui 48 000 kliendile.

Valdav osa veel elektrita majapidamistest saab elektri tagasi täna, nädalavahetuseks jääb üksikute keerulisemate rikete lahendamine.

"Seekordne torm puudutas hiljutise Kagu-Eesti tormiga võrreldes Eestit ühtlasemalt, mis on kiirendanud rikete lahendamist – vähenenud on rikkemeeskondade liikumiseks kuluv aeg. Töö on käinud päeval ja öösel ja oleme suutnud suurel hulgal majapidamistest elektri taastada," selgitas Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.

Kui eile said kõrvaldatud tormirikked Ida-Viru ja Hiiu maakonnas, siis täna peaksid kõik teadaolevad voolukatkestused kõrvaldatud saama ka Saare- Pärnu-, Valga-, Lääne-Viru- ja Jõgevamaal. Ülejäänud piirkondades jääb osa väiksemate liinide keerulisemaid rikkeid paraku ka nädalavahetuseks.

"Tänasega saame valdavale osale teadaolevatest vooluta klientidest elektri tagasi tuua. Mõnisada vooluta majapidamist keerulisemate üksikute rikkekohtadega jääb aga ka homseks ja halvemal juhul mõni pühapäevaks," prognoosis Tõnissaar.

"Kui nädalavahetusel plaanib keegi minna suvemajja või muusse mittealalisse elukohta maapiirkondades, palume kindlasti naabrite abil või muul moel kindlaks teha, kas elekter on majapidamises olemas. Kui ei ole, palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda rikketelefonil 1343. Väiksematel liinidel võib olla rikkeid, millest me veel ei ole teadlikud ja infot saades saame need kiiresti tööplaani võtta," selgitas Tõnissaar.