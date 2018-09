Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas tänasel istungil algatada eelnõu menetluse Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmiseks, et kevadel oleks võimalik valida kuue asemel seitse eurosaadikut.

Praegu kehtiva Euroopa Parlamendi valimise seaduse kohaselt valitakse Eestist kuus Euroopa Parlamendi liiget. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisel jaotatakse osa tühjaksjäänud parlamendikohtadest ümber ja Eesti saab ühe koha lisaks. Seetõttu on vaja muuta Eesti siseriiklikku seadust, et oleks võimalik valida kuue asemel seitse Euroopa Parlamendi liiget.

Seaduse järgi võib Eestis praegu Euroopa Parlamendi valimistele üles seada kuni 12 kandidaati ehk kaks korda rohkem kui on mandaate. "Plaanitava seadusmuudatuse kohaselt piiratakse ühe nimekirja kandidaatide arvu üheksaga. Seniste valimiste põhjal on näha, et nimekirjadele langeb osaks ühe kuni kolme mandaadi täitmine ja seetõttu on lühemad nimekirjad valijale selgemad," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

"Algatuse mõte on, et seitsmendat parlamendiliiget ei hakata eraldi valima. Selleks saab lihtsalt järjekorras valimistulemustelt järgmine kandidaat," ütles komisjoni aseesimees Jüri Adams.

Kui Euroopa Parlamendi uue koosseisu kokkutulemise ajaks pole Brexit toimunud, on Eestil parlamendis endiselt kuus kohta. Seitsmes liige saab Eestist Euroopa Parlamenti tööle minna alles siis, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust päriselt lahkub.

Plaani kohaselt lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust 29. märtsil 2019. Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 26. mail 2019. Uus europarlamendi koosseis koguneb avaistungile 2. juulil 2019.