Põhiseaduskomisjon soovib seadust muutes korruptsiooni ohjeldada

Riigikogu põhiseaduskomisjon algatas eelnõu riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuste vastutuse kohta, et nende palgal olevad isikud ei oleks karistatud tahtliku kuriteo eest. Piirangud hakkavad kehtima kõikide isikute suhtes, kes täidavad avalikke ülesandeid sõltumata sellest, kas nad teevad seda alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena, lepingu, nimetamise või valimise alusel.

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants ütles, et kehtivad seadused ei ole korruptsiooni tõhusaks ohjeldamiseks piisavad, teatas riigikogu pressiteenistus BNS-ile. "Sellele teemale on oma ettepanekutega tähelepanu juhtinud ka õiguskantsler. Põhiseaduskomisjon on võtnud endale eesmärgiks olukorda parandada ja pakkuda välja täiendavad alused, mille järgi korruptsiooni tõkestada," vahendas BNS Pomerantsi sõnu.

Õiguskantsler on varem juhtinud tähelepanu sellele, et kohaliku omavalitsuse üksused on vahel loobunud kriminaalmenetluses kahju sissenõudmisest ametiisikult, kes on süüdi mõistetud kohalikule omavalitsusele varalise kahju tekitamises. Pomerants täpsustas, et eelnõu kohaselt antakse prokuratuurile õigus nõuda kriminaalmenetluses tekitatud varaline kahju sisse kõigi avalik-õiguslike juriidiliste isikute nimel.

Huvide konflikti vältimiseks seatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga volikogu esimeestele ja aseesimeestele ning revisjonikomisjonide liikmetele veel täiendavad piirangud. Nemad ei või edaspidi olla sama valla või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu juhatajaks, juhatuse liikmeks ega sama valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhiks või juhi asetäitjaks.

Eelnõu kohaselt hakkab vallavanema või linnapea teenistuslähetusse saatmist otsustama volikogu esimees. Valla- või linnavalitsuse liikme teenistuslähetusi hakkab jälgima vallavanem või linnapea.

Seaduse jõustumisajaks on kavandatud 1. jaanuar 2019.