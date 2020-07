Põhja-Korea teatas esimesest võimalikust koroonajuhtumist

Põhja-Korea teatas pühapäeval esimesest arvatavast COVID-19 juhtumist, riigimeedia sõnul kahtlustatakse nakkust naasnud ülejooksikul.

Tegemist on esimese korraga, kus diktatuur tunnistas koroonaviiruse pandeemia võimalikku imbumist riiki.

Ametlik uudisteagentuur KCNA kirjeldas juhtumit järgmiselt: "Isik, kellel kahtlustatakse nakatumist õela viirusega, naasis 19. juulil pärast demarkatsioonijoone ebaseaduslikku ületamist."

Pyongyang on varem väitnud, et riigis pole olnud ainsatki viirusest põhjustatud COVID-19 haiguse juhtumit, ning et riigi piirid jäävad suletuks.

KCNA kirjeldas arvatavat viiruseohvrit kui jooksikut, kes pages lõunasse kolme aasta eest ja leiti Lõuna-Korea piiril asuvast Kaesongi linnast.

Samas ei ole uudisteagentuuri AFP andmeil imbunud Lõuna-Koreast mingeid andmeid selle kohta, et kellelgi oleks õnnestunud ületada riikide rangelt valvatud ja mineeritud piiri.

Lõuna-Koreas on viimastel päevadel tuvastatud 30-60 koroonanakkust ja kokku on selles 51 miljoni elanikuga riigis teada üle 14 000 nakatunu.

Isik, kelle nime ei avaldatud, "pandi esimese sammuna rangesse karantiini ja .... kõik isikuid, kes temaga kokku puutusid ja neid, kes on olnud linnas viimase viie päeva jooksul, uuritakse põhjalikult" ja nad pannakse karantiini, märkis KCNA.

Et tulla toime selle "ohtliku olukorraga, mis võib viia surmava ja laastava katastroofini" kutsus riigi liider Kim Jong-un laupäeval kokku Korea Töölispartei poliitbüroo erakorralise istungi ja kuulutas välja eriolukorra.

Rangetest ennetusmeetmetest hoolimata "võib öelda, et õel viirus on sisenenud riiki", vahendas KCNA Kimi sõnu.

Kim ütles, et valitsus blokeeris 24. juulil ennetava meetmena täielikult Kaesongi linna.

KCNA ei kinnitanud otse, kas ülejooksikut on testitud.

Ajalehe Guardian andmeil on Põhja-Korea saanud tuhandeid koroonaviiruse teste Venemaalt ja mujalt. Riigi piirid on pandeemia ajal hoitud rangelt kinni, suletud on ka piir tähtsaima kaubanduspartneri Hiinaga.

Uudisteagentuuri Bloomberg andmeil süvendab see veelgi riigi majanduslikku kitsikust ning majandus võib tänavu kahaneda enamgi kui 1990. aastate näljahäda ajal.

Põhja-Koreas on umbes 25 miljonit elanikku. Muu maailm on suhtunud skeptiliselt Pyongyangi senistesse väidetesse, et riigis ei ole koroonaviirust tuvastatud.

Põhja-Korea on üks maailma vaesemaid riike ja selle tervishoiusüsteemi peetakse üldiselt pandeemia suhtes äärmiselt haavatavaks.