Põhja-Tallinn katsetab vabamat töögraafikut

"Kui ametniku elukorraldusega sobib paremini näiteks hilisem tööpäeva algus ja lõpp ning see suurendab inimese motivatsiooni oma tööd hästi teha, siis ei tee me sellele takistusi," ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.

Põhja-Tallinna valitsus algatas linnaosas pilootprojekti, mille raames saavad linnaosa töötajad kokkuleppel oma otsese juhiga õiguse valida tavapärasest varasema või hilisema tööpäeva alguse ja lõpuaja ning teha tööd ka kaugtööna kui nende töö iseloom seda võimaldab.

Loomulikult peavad linnaosa ametnikud olema kohal neil aegadel, mis on ette nähtud kodanike vastu võtmiseks samuti ei saa paindlikku tööaega lubada näiteks infotöötajatele, kes peavad hommikul kella kaheksast õhtul viieni vastama telefonile ning andma linnakodanikele infot.

Töötunnid ei vähene

Neil ametnikel, kelle töö seda võimaldab, on aga võimalik leppida kokku tööpäeva hilisemas või varasemas alguses ning vastavalt sellele ka varem või hiljem tööpäeva lõpetada. Samuti on kokkuleppel otsese juhiga võimalik tööd teha kaugtööna.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on eesmärgiks hinnata, kuidas on paindlikum ja kaugtööd soosivam töökorraldus rakendatav avalikus sektoris, milliseid positiivseid tulemusi see annab töötajate motiveerituse ja tööga rahulolu seisukohast ning milliseid probleeme tekib.

"Piisav ööuni, piisav liikumine ja õige toitumine on inimese füüsilise ja vaimse tervise seisukohast väga olulised. Kui me tahame tervemat ühiskonda, siis peab seda toetama ka töökorraldus. Tööandjana ei ole meie jaoks oluline, et inimene töötaks just hommikul kaheksast kuni õhtul kella viieni. Kui ametniku elukorraldusega sobib paremini näiteks hilisem tööpäeva algus ja lõpp ning see suurendab inimese motivatsiooni oma tööd hästi teha, siis ei tee me sellele takistusi," ütles Kaljulaid.

Nüüdseks avaldatud põhjalikud teadusuuringud kinnitavad, et kvaliteetne ööuni on hädavajalik, et olla terve nii füüsiliselt kui vaimselt, püsida normaalses kehakaalus, omandada uusi oskuseid, olla emotsionaalselt stabiilne ning teha ratsionaalseid valikuid ja otsuseid.

Saab liikluse tipptundi vältida

Samuti on erinev inimeste elukorraldus – näiteks on väikeste laste vanematel vaja enne tööpäeva algust viia lapsed lasteaeda. Kaugemalt tööle tulijate jaoks tähendab kella kaheksane tööpäeva algus pikemalt liiklusummikutes viibimist või ebamugavamat teekonda ühistranspordiga.

"Üks meie töötajatest, kes oma töös linnakodanikega otseselt kokku ei puutu, elab linnast väljas ning isegi parima tahtmise juures ei jõua ta ühistransporti kasutades kella kaheksaks hommikul kohale. Samas on inimene motiveertitud töötama Põhja-Tallinna valitsuses. Teine meie töötaja käib aga tööle Hiiumaalt. Meil ei ole midagi selle vastu kui ta töötab päeva või kaks nädalast kodukontorist, kuni tööülesanded on korrektselt täidetud. Samamoodi on töötajaid, kes soovivad vastupidi tööpäevaga alustada märksa varem, kella seitsme paiku hommikul. Õiglane oleks sel juhul anda neile ka luba oma tööpäeva varem lõpetamiseks," ütles Kaljulaid.

Linnaosa vanem on samas rõhutanud, et eriti kaugtöö puhul on väga oluline usaldus ja isiklik vastutusvõime. Kui ilmneb, et kaugtööd tegev töötaja siiski ei panusta kogu pühendumusega, siis talle tulevikus ka seda ei võimaldata.