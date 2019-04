Põhja-Tallinn otsib 20 noorte juhendajat

Põhja-Tallinna valitsus otsib noorte juhendajaid laste suveprogrammi jaoks, mis toimub kahes vahetuses juuni- ja augustikuus. 7-12 aastastele lastele suunatud suveprogrammi "Minu Põhja-Tallinn" baasideks on Kopli Noortemaja, Salme kultuurikeskus ja Karjamaa Põhikool.

Suveprogramm toimub Põhja-Tallinnas juba teist aastat ja on osaks suurest noorsooprojektist, mille kaasrahastajaks on Euroopa sotsiaalfond.

"Selle mahuka projekti raames on meil õnnestunud pakkuda linnaosa noortele uusi võimalusi ajaveetmiseks ja arenemiseks. Käivitasime erinevad töötoad ja tegevused, mis toetavad noorte füüsilist ja loomingulist aktiivsust. Tööle on võetud koolinoorsootöötajad, kelle ülesandeks on märgata noori, kes ei osale huviharidustegevuses ja kuuluvad riskigruppi," ütles Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko.

Tegevuste keskmeks ja läbivaks teemaks on Põhja-Tallinna linnaosa, kuid programmi raames külastatakse ka põnevaid kohti nii Tallinnas kui selle lähiümbruses. Suve jooksul toimub kaks 10-päevast vahetust: 10.-21.juuni 2019 ning 05.-16.august 2019 ja iga vahetuse jaoks oleks vaja leida 10 noortejuhti. Töötasu on 550 eurot (bruto) ühe vahetuse eest. Kandideerida on võimalik mõlemasse vahetusse.

Kandideerimisavaldusi palume saata e-postile kaia.kask@tallinnlv.ee. Rohkem infot Põhja-Tallinna valitsuse kodulehel ja Facebookis.