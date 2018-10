Põhja-Tallinn tunnustas linnaosa haridustöötajaid

Linnaosavalitsus tänas piirkonna parimaid haridustöö tegijaid. Tunnustusauhinnad anti üle õpetajate päevale pühendatud pidulikul vastuvõtul, mis toimus 2. oktoobril Tallinna Salme Kultuurikeskuses.

Põhja-Tallinna aasta kooliõpetaja tiitli vääriliseks tunnistati Kalamaja Põhikooli klassiõpetaja Jaana Loorents. Põhja-Tallinna aasta haridusjuhiks nimetati Tallinna Pelguranna lasteaia direktor Reelika Täht, aasta lasteaiaõpetajaks Siiri Tiis Pelguranna Lasteaiast, aasta parimaks nooreks õpetajaks Gerda Penjam Lasteaiast Maasikas, aasta õpetaja abiks Anneli Elmet Lasteaiast Pääsupesa ja aasta hoolekogu liikmeks Anneli Nienhaus Pelguranna lasteaiast.

Põhja-Tallinna noore tiitli pälvis Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilane Ivan Antonov ja tunnustuse "Põhja-Tallinna 2018. aasta innovaatiline tegu" pälvis Pelgulinna Gümnaasiumi kollektiiv programmi "Ainekesksuse kadumine ja üldpädevuste fookusesse tõstmine" eest.

Linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on haridustöötajate selline tunnustamine üks Põhja-Tallinna uusi traditsioone, mille piirkonna koolid ja lasteaiad on väga hästi vastu võtnud.

"Kohaliku kogukonna tunnustus on nii koolide kui lasteaedade töötajatele väga oluline. Seda enam, et Põhja-Tallinna näol on tegemist kiiresti areneva linnaosaga - eelmisel aastal avati meie linnaosas Gustav Adolfi gümnaasiumi uus hoone, tegevust alustas Avatud Kool ning sel õppeaastal lisandus Euroopa kool. Elanike arv kasvab, mis tähendab, et tulevikus on kooli- ja lasteaiakohtade vajadus samuti suurem. Täname kõiki meie piirkonna õpetajaid, koolijuhte ja hoolekogude liikmeid panustamise eest linnaosa laste tulevikku," ütles Kaljulaid.

Haridustöötajate tunnustuskonkursi eesmärk oli esile tõsta inimesi, kes aasta jooksul paistsid silma oma tegevusega hariduse vallas, kelle töö on olnud tähelepanuväärne ja oluline Põhja-Tallinna lastele ning noortele, ning kes on andnud panuse haridustöö edendamisele.

Kandidaate esitasid nii koolikollektiivid kui ka linnaosa organisatsioonid ja üksikisikud.