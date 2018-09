Põhja-Tallinna valitsus ei levita NATO-vastaseid lendlehti

Eesti

"Maa on viljakas ning selle inimesed kannavad vilja ja kasvatavad tulevikku vaid sel määral, mil määral soodustatakse selle maa inimestes kuuluvustunnet, luuakse sidemeid, mis lõimivad põlvkondi ja erinevaid kogukondi, ning hoidutakse kõigest, mis muudab meid teiste suhtes tundetuteks ja tekitab veel suuremat võõrandumist," rääkis Eestis visiidil olev paavst Fransiscus. Ta märkis Eesti kui Maarjamaa kohta: "Maarja on mäluga naine, kes peab oma südames kalliks kõiki elusolendeid, ja ta on viljakas ema, kes andis oma Pojale elu."