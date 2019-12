Põhja-Tallinna valitsus jagab täiendavalt graniitkillustikku

Seoses suure huvi ja vajadusega libedusetõrje teostamiseks otsustas Põhja-Tallinna valitsus jagada linnaosa elanikele täiendavalt graniitkillustikku.

"Selles, et libedus tuleb, võib enam kui kindel olla. Linnaosa poolt soovime toetada ühistuid ja kinnistute omanikke kõnniteede libeduse tõrjel ja kutsume neid graniitkillustiku varuma. See on oluline, sest nii on võimalik ära hoida õnnetusi ja traumasid," ütles Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid.

Novembri- ja detsembrikuus toimunud kampaania jooksul on tellitud juba üle 1000 25-kilost graniitkillustikuga täidetud kotti. Nüüd pakub linnaosa täiendavalt võimalust graniitkillustiku tellida - kaks graniitkillustikuga täidetud kotti ühe aadressi kohta.

Soovi korral tuleb esitada avaldus e-postile ptv@tallinnlv.ee, milles on ära toodud soovija aadress, kinnistu või ühistu esindaja nimi ja kindlasti telefoninumber. Kotid tuuakse kohale eelnevalt kokkulepitud ajal ajavahemikus 27.01.2020 - 16.02.2020. Avaldusi võetakse vastu kuni 24. jaanuarini.

Seoses heitlike ilmaoludega kutsub linnaosavalitsus inimesi ettevaatusele ja juhib kinnistute omanike tähelepanu kõnniteede hoolduskohustusele.

Tallinna linna heakorra eeskirjast tulenevalt peab kinnistu ja ehitise omanik korraldama kinnistu ja sõidutee vahel asuva kõnnitee puhastamise puulehtedest, lumest ja jääst ning tegema libedusetõrjet. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada seal liiklejate ohutus.

Lund ja jääd ei tohi kõnniteelt lükata sõiduteele, vaid tuleb paigutada kõnniteele selliselt, et jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 meetri laiune käiguruum. Libedusetõrjel on keelatud kasutada tuhka või kloriide (soola), mis lõhub jalanõusid ning hävitab taimi. Kasutada tuleb puistematerjali (näiteks graniitkivikillustikku), mille tera läbimõõt on vahemikus 2-6 mm

Heakorraalastest puudustest palume informeerida linnaasutusi lühinumbril 14410.