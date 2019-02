Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kutsub kõiki põhjatallinlasi Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud tasuta kontserdile.

Traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert toimub sel pühapäeval, 17. veebruaril, Pelgulinna rahvamajas (Telliskivi tn 56) algusega kell 15.00. Solistiks on Jarek Kasar esinejanimega Chalice. Muusikalise etteaste nimeks on "Muusika sees on soe".

"Mul on elavalt meeles Chalice "Minu inimesed" esmaettekanne ja ma leian, et see laul on täpselt sama päevakajaline nagu ta oli siis, kui see sai kirjutatud aastaid tagasi ning on endiselt tähtis sõnum ka kümnete aastate pärast. Põhja-Tallinna kogukond on unikaalselt ühtehoidev ning Eesti Vabariigi sünnipäeval soovime, et sarnane küünarnukitunne iseloomustaks üha enam kogu Eesti ühiskonda," ütles Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus palub tulla kontserdile jalgsi või ühistranspordiga, kuna parkimiskohtade arv on piiratud.