Põhja-Tallinnas saab lauatennist mängida aastaringselt

Sellest nädalast on Põhja-Tallinnas avatud uus 12 lauaga lauatennise sisehall.

Sisehalli avasid kultuuriminister Indrek Saar, Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid ja SK Pinksikeskuse asutaja Sergei Klimkin.

"Huvi lauatennise vastu püsib meie linnaosas kõrge. Kevadel paigaldati koostöös linnaosavalitsusega Põhja-Tallinna parkidesse ja haljasaladele üheksa pinksilauda, mis kõik leidsid aktiivset kasutamist. Paraku talveks korjatakse lauad kokku. Seetõttu on eriti hea meel, et tänu SK Pinksikeskuse initsiatiivile saab Põhja-tallinnas lauatennist mängida aastaringselt. Rõhutan ka seda, et sisehall on loodud tuginedes erakapitalile," ütles Kaljulaid.

Puuvilla 19a avatud lauatennise saalis on 12 Cornilleau profilauda. Tabloodega ja helisüsteemiga varustatud saalis saab ka võistlusi korraldada. Külaliste mugavuseks avatakse saalis ka väike kohvik suupistetega ja joogiautomaat. Samasse kompleksi mahub ka lauatennisepood, kust saab osta reketeid, palle ja muud vajalikku. Ühe korra pilet maksab 4 eurot, mille eest saab mängida piiramatult. Lastele on ettenähtud soodustused.

Sisehallis on võimalik lauatennist harjutada ka robotiga.

Lauatennisehall on avatud tööpäevadel kella 10.00-22.00-ni, laupäeval ja pühapäeval kella 20.00-ni.