"Linnaosas on vabanenud põhimõtteliselt Salme Kultuurikeskuse parkla jagu parkimiskohti," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid rõõmustades.

"Projekt sai alguse eelmisel aastal kui Munitsipaalpolitsei pöördus linnaosavalitsuse poole, et romusõidukite leidmisega ja teisaldamisega koostööd teha. Me ei oleks uskunud, et antud sõidukeid võib olla nii palju, sest kui me võtame ainuüksi sel aastal teisaldatud sõidukite arvu, mis on enam kui 100 romuautot, siis linnaosas on vabanenud põhimõtteliselt Salme Kultuurikeskuse parkla jagu parkimiskohti," ütles Järvelaid.

MUPO peainspektor Pavel Boitsov tänab kõiki koostöövalmis autoomanikke. "Inimesi on erinevaid, enamik suhtusid probleemi väga tõsiselt ja terve mõistusega ning teisaldasid sõidukid vabatahtlikult ja ilma menetluseta. Piisas põhimõtteliselt tavalisest telefoni vestlusest. Hea meel on selle üle, et enamik ohtlikest autoromudest on tänaseks eemaldatud," ütles Boitsov.

Vaneminspektor Oksana Sviridenko sõnul oli ka probleemseid juhtumeid, kus oli vaja näiteks alustada menetlusi romusõidukite omanike suhtes, või tellida ise sõidukite teisaldamine.

Pooleteise aasta jooksul on linnaosast teisaldatud enam kui 177 mahajäetud autot ja MUPO omab infot veel umbkaudselt 80 romusõiduki kohta, mis asuvad Põhja-Tallinna linnaosas ja mida oleks vajalik kontrollida. Suurem osa neist ei ole kasutuskõlbmatud ja ka nende sõidukite omanikega ollakse juba ühenduses teisaldamise osas.

Antud koostöö Tallinna Munitsipaalameti ja Põhja-Tallinna Valitsuse vahel on oluline, et linnapilti tekiks juurde parkimiskohti, kuna linnaosa teatud piirkondades on neid väga vähe. Teisest küljest on tõenäoline, et pikka aega seisnud autosid lõhutakse, need pakuvad huvi noortele kui ka kodututele ning lisaks rikuvad ka linnaosa ja Tallinna linna üldist pilti ja on ohtlikud keskkonnale.