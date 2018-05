Põhjala kummitoodete tehases etendub "Olmeulmad 2"

13. juunil esietendub Koplis, vanas Põhjala kummitoodete tehases "Olmeulmad 2", mis jätkab 2016. aastal etendunud menuka lavastuse "Olmeulmad" fantastilist maailmaloomet. Lavastus on esimene sündmus loomekeskuseks kavandatava Põhjala tehase territooriumil Kopli liinide läheduses.

Olmeulmade trupp jätkab elu argipäeva fantastiliste ja ulmaliste ilmingute otsimist ja on selleks korteri intiimse läheduse vahetanud tehase rustikaalseks vastandruumiks.

"Ruum kui selline on meie loome selgroog. Tema olemus ja hingamine annavad fantaasiale tohutu energiasüsti. Meie argipäev muutub ettevalmistusprotsessi ajal üha unenäolisemaks ja peaaegu miski ei näi enam varsti võimatu. See on äärmiselt väestav tunne!”, kommenteerivad loomeprotsessi uues etenduspaigas autorid Raho Aadla, Age Linkmann, Arolin Raudva ja Maarja Tõnisson.

Olmeulmade kunstnike kooslusse on tänavu lisandunud moekunstnik ja stilist Liisi Eesmaa, lavakunstnik ja teatri NO99 lavastusjuht Kairi Mändla ning improvisatsiooniline bass & trumm live-bänd Hello Killu.

2016. aasta kevadsuvel etendus Tallinna Kassisaba korteris kunsti ja argireaalsuse vahekorda uuriv tantsulavastus “Olmeulmad”, kus nelja inimese igapäevastest kodustest hetkedest said publiku ees ja sees fantaasiaküllased uus-ilmad.

Lavastus nomineeriti Eesti teatri aastaauhindade parima tantsulavastuse auhinnale ja puges soojalt hinge ka tantsukaugemale publikule.

"Olmeulmad 2" etendused toimuvad loetud kordadel juunis. Kohapeal ootab magustoiduline kogus Kopli hõngu ja peatäis teatrimaagiat.

Autorid / lavastajad / esitajad / Raho Aadla, Age Linkmann, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson

Valguskunstnik / Revo Koplus

Lavakunstnik / Kairi Mändla

Kostüümikunstnik / Liisi Eesmaa (ja Kadi Adrikorn, Mariliis Niine)

Helikunstnikud / Hello Upan, Killu Sukmit (live-band)

Tehniline juht / Rasmus Puksmann

Produtsendid / Grete Nellis, Helen Sürje (ja Kärolin Vallimäe)

Etendused: 13.06.2018 esietendus / 14.06 / 15.06 / 16.06 / 17.06 / 18.06 / 19.06 / 20.06 /

Kell 19.00 Marati 5, Tallinn (Põhjala tehasehoone Koplis)

Etenduse kestus poolteist tundi ja on ilma vaheajata

Argisus on meid peaaegu unustanud. Meie ümber on vaid see, mis on me vahel. On armastus, on kemplemine, on tundide viisi vaidlusi ja päevade kaupa nõustumisi, on kuhjade viisi naeru ja laeka täis nuttu. Oleme teineteise ees pidulikult kaunistatud ning jälle ausalt alasti, tantsime küll hommikukohvi auruna, küll tolmuebemeina valgusvihus. Voogame tugitooli küljelt alla sinna visatud hommikumantli rikkalikku joana, podiseme kui supp, praksume kui kaminaleek.

Need valguvad maastikud kõrguvad kokku olmeulmaliseks rännakuks, mille lõpus ootab uus igapäev.