Poliitikud lubavad teadlastele miljoneid

Järgmisel kolmapäeval kirjutavad kõik Eesti erakonnad alla dokumendile, millega lubavad suurendada teaduse rahastamist kolme aasta jooksul tasemeni, kuhu varem pole küünditud.

Plaani järgi annavad kokkuleppele allkirja kõigi kuue parlamendierakonna esimehed, vahendas BNS Postimeest. Teadusele minevat raha lubavad eeldatavasti suurendada ka erakonnad, kellel praeguses riigikogus sõnaõigust pole: Rohelised, Elurikkuse Erakond ja Eesti 200. Lisaks ühinevad leppega kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit. Teadlaste poolelt kirjutavad alla Rektorite Nõukogu, Eesti Teaduste Akadeemia ja Noorte Teaduste Akadeemia.

Kokkulepe saab allkirjad tuleval nädalal Kadrioru lossis, kuhu kokkuleppe patroon president Kersti Kaljulaid on kõik osalised kokku kutsunud. Eesti teaduse ja arengu kindlustamiseks mõeldud ühiskondliku kokkuleppe algatus tuli teaduse ja ettevõtlusega seotud inimestelt.

Kokku lepitakse neljas asjas. Esimene ja kõige olulisem on see, et erakonnad toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise suurendamist ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust. Ka lubavad kokkuleppele allakirjutanud rahastuse osakaalu hoida ka pärast kolme aasta möödumist. See arv pole niisama laest võetud. Tants ühe protsendi ümber on käinud juba mitu aastat. Selle aja jooksul on lubadus tõsta riigi panus teaduse rahastamisse just selle tasemini muutunud peaaegu kohustuslikuks osaks valitsuse lubaduste pagasist.

«Lõpuks ometi,» kommenteeris Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Soomere sõnul olid meie teadlastele erakordselt rasked aastad 2016 ja 2017. Kui varem liiguti jõudsalt ühe protsendi poole, siis need aastad jäid Euroopa Liidu kahe rahastusperioodi vahele ja see pani siinsele teaduse rahastusele korraliku põntsu.