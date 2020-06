Suuresti on politoloogi sõnul Isamaa langus tingitud sellest, et erakond tervikuna ei ole nähtav.

"Üks lahendustest on erakonna juhi või juhtkonna vahetamine ning kutsuda ametisse uued inimesed, kes hakkavad tööle erakonna populaarsuse tõstmisega," ütles politoloog Rein Toomla.

Isamaa toetus langes juunis valimiskünnise alla jäävale kolmele protsendile, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest tuhande vastajaga küsitlusest.

Toomla sõnul on valimised reitingutest olulisemad, aga kui see langeb, siis erakonnal peaks olema selge pilt, mida on aja jooksul tehtud sellist, mis valijatele ei meeldinud.

ERR-i tellitud Turu-uuringute küsitluse tulemustest selgus, et juunis toetas Reformierakonda 33 ja Keskerakonda 27 protsenti küsitlusele vastanutest. Kindlal kolmandal kohal erakondade populaarsusedetabelis oli juunis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), keda toetas 16 protsenti valijatest. Neljandal-viiendal kohal olid üsna võrdse toetusega parlamendiväline erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Esimest toetas juunis üheksa ja teist kaheksa protsenti.

Valimiskünnise alla jääksid Eestimaa Rohelised kahe ja Elurikkuse Erakond ühe protsendi suuruse toetusega. Viimasega ühinemisplaane pidava Vabaerakonna toetus jäi teist kuud alla ühe protsendi (0,3).

Politoloog: erakonna juht peaks valitsusse kuuluma

Suuresti on politoloogi sõnul Isamaa langus tingitud sellest, et erakond tervikuna ei ole nähtav. "Hoolimata sellest, et neil on valitsuses viis ministrikohta, ei ole nad siiski piisavalt nähtavad," sõnas ta. "Ka erakonna juhi Helir-Valdor Seederi mitte kuulumine valitsusse ning tema poolt algatatud intrigeerivad küsimused pensionireformi suhtes võivad olla tulemusi mõjutanud."

Üks võimalus reitingute tõstmiseks on ka Seederi valitsusse kuulumine. "Hea oleks, kui tal oleks nähtav koht, sest selge on see, et mõned ministrikohad on nähtavamad ja teised on rohkem varjus," lausus Toomla.

Politoloogi sõnul ei tähendaks valitsusse minemine kiiret ja märkimisväärset reitingu tõusu, kuid paari protsendi suurune tõus künnise piirile oleks juba väike edu.

"Kuna Seeder ei kuulu valitsusse, siis Isamaa toetajatel võib jääda mulje, et rääkimisest pole palju kasu ning erakonna ideed ei saa hakata realiseeruma," lisas ta.

Toomla: Reformierakonna toetus kasvab suvel

Toomla sõnul on kummalisel kombel ka varasemate aastate reitingud näidanud, et Reformierakond on märkimisväärselt populaarsem suvel, kuid põhjuseid selleks ei ole suudetud seletada. "Võib-olla on inimesed leebemad ja annavad hääle opositsioonierakonnale, aga sellist tendentsi on näha olnud ka kui nad on valitsuse erakond olnud. Kindlasti ei ole suvehooaeg mitmeprotsendilise kaaluga," lisas ta.

Toomla ei seosta ühe erakonna reitingute langust konkreetse teise erakonnaga. "Langus võib olla seotud teiste erakondadega, ka Eesti 200-ga, aga need ei ole omavahel väga tugevas seoses. Ära läinud toetusprotsendid jagunesid mitme erakonna vahel. Kui mindi, siis mitme erakonna juurde," sõnas ta.

Kokku toetas koalitsioonierakondi juunis 46 protsenti ja opositsioonierakondi 40 protsenti valimiseelistust omavatest kodanikest (mais vastavalt 48 ja 37 protsenti). Parlamendiväliste erakondade toetus oli juunis kokku 11 protsenti (mais 13 protsenti), vahendab ERR.