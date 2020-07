Politoloog Toomla: EKRE elab minevikus, kus olime vaesed ja viletsad

"EKRE elab ajas, kus me olime vaesed ja viletsad. Aga me oleme majandusliku edu poolest seal, kus Skandinaavia oli kakskümmend aastat tagasi. Meie inimesed ei taha enam teha kõiki töid – trend, mida Põhjamaades ja läänes üldse oleme näinud aastakümneid," ütles politoloog Rein Toomla.

Tema sõnul esimese hooga EKRE juhivahetus nende reitingut ei mõjuta, kuna Martin ja Mart Helme töötavad tandemina edasi. "Ma ei arva, et see tekitaks raevu paljudes nende valijates, et juhiks sai poisike – et kuidas me sellise lapsukese poolt hääletame. Ma ei usu seda," sõnas ta.

Toomla sõnul tuleb oodata ära juulikuu reitingutulemused – kui toetus peaks langema kolm protsendipunkti, siis võib tõesti väita, et languse taga on juhi vahetus. Siiski rõhutas ta, et sellised väikesed muutused toetuses pole kuigi olulised, sest riigikogu valimisteni on palju aega. "Kohalikud valimised ei mõjuta üldist poliitikat, kuid võiksid mõjutada presidendivalimisi, ent president valitakse igal juhul enne kohalikke valimisi," osutas ta.

Teine küsimus on selles, kas EKRE võiks saada juhivahetusega hoopis Keskerakonna ja Isamaa valijate arvelt toetust juurde.

"Mõneti kindlasti, kuid – jälle – ei maksaks juhivahetust üle tähtsustada. Kui EKRE juhiks oleks saanud täiesti uus ja üldsusele tundmatu inimene, siis küll, aga Martin Helme seisukohad on ju teada," arvas politoloog. Ta viitas tõigale, et selliseid kõhklejaid on alati olnud, kellele Mart Helme ei meeldinud ning seetõttu nad EKRE poolt seni ei hääletanud.

Ajakirjanduses on ka spekuleeritud Reformierakonna ja EKRE võimaliku koalitsiooni üle, mis ei saanud sündida Mart Helme isiku tõttu, kuid Martin Helme veidi leebem sõnakasutus justkui avaks selle võimaluse.

"Tõepoolest, kui Mart Helme lajatas labidaga, siis Martin Helme ütleb asju varjatumalt, ent sedavõrra iroonilisemalt. Tal on pragmaatilisust mõnevõrra rohkem ja see teeb tema isiku vastuvõetumaks Reformierakonnale, mis teoreetiliselt võiks tuua nendevahelise leppe," ütles Toomla. Siiski prognoosis ta, et kui praegune koalitsioon peaks lagunema, on suurem tõenäosus Keskerakonna ja Reformierakonna liidu tekkel kui Reformierakonna ja EKRE koostööl. "Paistab, et Reformierakond on taltunud Keskerakonna suhtes," märkis ta.

Isamaa ja EKRE liitumine pole tõenäoline

Omaette küsimus on EKRE ja Isamaa suhted ning kuna tegemist on lähedaste erakondadega, spekuleeritakse nende liitumise teemadel. Siinkohal meenutas Toomla, et Isamaa ministrid on kõik kogenud poliitikud. "EKRE ministritest me ei tea suurt midagi, nad ei võta üldse sõna, domineerivad vaid Mart ja Martin Helme," sõnas ta. "Isamaa puhul on pildil kõik viis ministrit."

Toomla tõdes, et Isamaa on küll hädas oma kuvandiga. "Nad on EKRE-ga samas nišis, kuid EKRE kuvand on krõbedam. Siiski on Isamaa poliitikud väga kogenud, neil on rikkalikult poliitilisi kogemusi," osutas ta.

Toomla tõi välja, et kuigi Isamaa kui erakonna reiting on madal ning peale viimaseid riigikogu valimisi veelgi langenud, on nende edu pant just kogenud poliitikud ning see kehtib ka kohalike valimiste kohta.

Küsimusele, kas Isamaa võiks EKRE üle võtta, nagu Helir-Valdor Seeder on öelnud, vastas Toomla, et enne peaks EKRE-s toimuma lõhenemine. "Ainult siis on võimalik, et Isamaa võtab EKRE üle. Vastupidine – et EKRE võtab Isamaa üle – on veel vähem tõenäoline. EKRE-l lihtsalt pole sellist poliitilist tarkust," arutles Toomla.

Ta möönis, et suhteliselt lähedased nad on küll paljudes asjades, ent praegu teravalt üles tõstatunud võõrtööjõu küsimuses tuli üksmeel väga raskelt. "EKRE elab ajas, kus me olime vaene ja vilets. Aga me oleme majandusliku edu poolest seal, kus Skandinaavia oli kakskümmend aastat tagasi. Meie inimesed ei taha enam teha kõiki töid – trend, mida Põhjamaades ja läänes üldse oleme täheldanud aastakümneid," osutas ta. "Tööpuudus võib olla, aga hädaabitöödele oma inimesi me lihtsalt ei saa. On asju, millest EKRE ei saa aru või ei taha aru saada."

Kivirähk: EKRE kuvand säilib

Sotsioloog Juhan Kivirähk ütles, et juhivahetus EKRE kuvandis esialgu midagi ei muuda ning kui muutused tulevadki, ei saa need olla kiired. "EKRE-l on stabiilne toetajaskond ning kui Martin väljendubki pehmemalt, jääb Mart Helme endiselt labidaga lööma – ta on siseminister ja see on märgiline küsimus," sõnas ta.

Kivirähk osutas, et EKRE valijate hulgas pole käremeelseid nõnda palju, kui arvata võiks, sest erakond baseerub siiski kunagisel Rahvaliidul, mistõttu põllumajanduse pärast mures olevaid valijad on palju. Tema sõnul näitas seda ka saavutatud kompromiss koalitsiooniparteide vahel, mille järgi lubatakse hooajatöödeks vajalik võõrtööjõud Eestisse.

Tema sõnul mõjutas kompromissi sündi hukkaläinud maasikasaagist enam EKRE hirm, et koalitsioonipartnerid Isamaa ja Keskerakond hääletavadki opositsiooni eelnõu poolt.

Koalitsiooni püsimise otsustab Isamaa

Kivirähki sõnul on koalitsiooni püsimise võti Isamaa käes. Omaette küsimus on tema sõnul see, miks Isamaa üldse selle koalitsiooni kasuks otsustas, sest nende reiting on kannatanud kõige rohkem.

Lähituleviku poliitilisi jõujooni prognoosides ütles Kivirähk, et pigem näeb ta meelemuutusi Isamaa ridades, kui EKRE-s. "Aga anname aega Martin Helmel esimees olla, ehkki vaevalt nende ideoloogia muutub ning peaministriparteiks saamiseni on samuti vaja aega. Igal juhul ei toimu see praeguse riigikogu koosseisuga," sõnas ta.

Spekulatsioonide kohta Isamaa ja EKRE ühinemisest või vastastikusest ülevõtmisest ütles Kivirähk, et need pole kuigi tõsiseltvõetavad.

"Helir-Valdor Seeder on tõepoolest "EKRE light", ent tema pole veel kogu Isamaa. Võimalik, et erakond jõuab oma ajalooliste juurte juurde tagasi tulla, sest sellise välispoliitika ajamine, mida EKRE järgib, on ohtlik," sõnas sotsioloog. Ta viitas EKRE soovile olla neutraalne riik nagu Šveits.

Kivirähk osutas, et liitlassuhted ja rahvusvaheline koostöö on Eestile siiski tähtsad. Isamaa peab tema sõnul mõtlema sellele, kuidas oma toetajaskonda taastada.