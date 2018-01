Politsei asendab lähiajal viimased Makarovid Glockidega

Politsei- ja piirivalveamet on kõigile korravalvuritele kinnistanud uued püstolid, kui kõik uue relva saanud politseinikud on läbinud ümberõppe, korjatakse viimased Makarovi püstolid teenistusest.

Politsei- ja piirivalveamet on kõigile korravalvuritele kinnistanud uued püstolid, kui kõik uue relva saanud politseinikud on läbinud ümberõppe, korjatakse viimased Makarovi püstolid teenistusest.

Politsei- ja piirivalveamet pearelvur Georg-Tomek Triškin ütles BNS-ile, et amet on praeguseks kõigile politseiametnikele kinnistatud uued püstolid Glock 19 Ambi. Ta täpsustas, et erandiks on rohelisel piiril teenivad piirivalvurid, kes on relvastatud püstolitega Walther P99Q.

Püstoleid Glock 19 Ambi ostis politsei- ja piirivalveamet 3740 tükki.

Triškini sõnul õpetatakse praegu politseinikke Makarovi püstoli käsitlemiselt ümber Glocki püstolite käsitlemisele. "Ükski ametnik ei tohi minna teenistusse ilma, et oleks läbinud täiendkoolituse ja saanud õiguse kanda teenistuses uut püstolit," toonitas Triškin.

Amet plaanib ümberõppega ühele poole saada käesoleva aasta esimese kvartali lõpuks, seejärel korjatakse teenistusest viimased Makarovi püstolid.

Uue Glocki püstoli saavad ka 300 abipolitseinikku, nende ümberõpe algab järgmisel nädalal.

Politsei vahetab välja alles mõni aasta tagasi soetatud püstolid

Politsei- ja piirivalveamet ostis kolme aasta eest uued teenistusrelvad Walther P99Q. Rahanappuse tõttu osteti toona veerand vajalikest relvadest ehk tuhat püstolit. Waltheritel ilmnesid aga probleemid harjutuste ajal, kui relva intensiivsemalt kasutati. Püstol kippus lagunema ja vahel kukkusid ära väikesed detailid, nagu sihikud. Samuti esines probleeme lukumehhanismiga. Seetõttu otsustas politsei- ja piirivalveamet osta Waltherite asemel hoopis uued püstolid Glock 19.

Waltheri püstolid jäävad piirivalvurite käsutusse. Pikemas perspektiivis on needki kavas Glockide vastu vahetada ning siis lähevad Waltherid osalt abipolitseinikele ja reservrelvadeks.