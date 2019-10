Politsei otsib 16-aastast Raul Juliust

Politsei palub kaasabi selgitamaks 16-aastase Raul Juliuse asukohta, kes ei naasnud kodukülastuselt kokkulepitud ajaks Tartumaa erikooli ning tema asukoht on seni teadmata.

Teada on, et nooruk pidi kodukülastuselt 8. oktoobriks naasma erikooli õppetööle, ent kooli ta ei ilmunud ja lähedastel ning koolipersonalil pole teadmist, kuhu ta minna võis. Poiss on ka varem korduvalt omavoliliselt lahkunud nii, et kooliperel puudub teadmine, kus ta aega veedab. Nendel kordadel on ta üles leitud ja tagasi koduste juurde või erikooli viidud.

Raul Julius võib liikuda Tallinna või Maardu kandis, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad. Noormees on 180 cm pikk, tumedate juuste ja silmadega. Tal oli erikoolist lahkudes seljas pruun kapuutsiga jope ja helehallid dressid. Oma mobiiltelefonile noormees ei vasta ning enamuse ajast on see välja lülitanud.

Kui kellelgi on infot Raul Juliuse võimalikust asukohast, palutakse sest teada anda politseile telefonil 112.