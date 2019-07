Politsei pidas kinni Tartumaal tapmises kahtlustatava

Politsei pidas eile Tartumaal kinni 65-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada oma lähedase, 87-aastase naise tapmises.

Eile õhtupoolikul leiti Elvas Urva tänaval majast vägivallatundemärkidega 87-aastane naine. Meedikud pingutasid, et naist elustada, kuid paraku ei andnud see enam tulemust.

Sündmuskohal tabas politsei 65-aastase mehe, keda seni kogutud tõenditele tuginedes on põhjust kahtlustada naise tapmises.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba selgitas, et kuriteo motiiv ja muud üksikasjad on veel selgitamisel. „Politseitöös näeme, et konfliktid võivad viia raskemate vägivallani sagedamini siis, kui üks osapool on alkoholi kuritarvitanud,“ kirjeldas operatiivjuht.

Kuriteos kahtlustatav mees peeti sündmuskohal kinni ja viidi esialgu kainenema.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püss esitab täna Tartu maakohtule taotluse kuriteos kahtlustatava vahistamiseks.

Politsei alustas raske kuriteo üksikasjade selgitamiseks kriminaalmenetlust tapmist käsitleva paragrahvi alusel.