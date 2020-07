Politseikoer Nitro aitas leida metsa eksinud naised

"Ka sel korral olid metsa eksinud naiste korvid seeni täis, aga paraku ei olnud nad arvestanud sellega, et võivad metsas viibida kauem kui plaanitud ega võtnud seetõttu vett või toidumoona kaasa," ütles Jõhvi politseijaoskonna politseikapten Annika Elm.

Eile aitasid Ida prefektuuri koerajuht Tarmo Nukka ja tema truu kaaslane Nitro metsast välja kolm eakat naist, kes läksid kella poole ühe ajal päeval Lüganuse vallas Tarumaa küla kandis seenele ning mõne aja pärast mõistsid, et iseseisvalt nad tagasiteed ei leia.

Naised helistasid kella 15.30 ajal hädaabinumbrile 112 ning teatasid, et vajavad abi. Elm selgitas, et eksinud inimeste teadetele reageerib politsei alati väga tõsiselt ning täiendatud jõududega. "Sündmuskohal hindame esiti olukorda ning otsustame, kas kaasame otsingutesse ka vabatahtlikud, drooni, kopteri või teenistuskoerad. Sel korral otsustasime otsingutesse koheselt kaasata koerajuhi koos koeraga, sest naiste kadumisest oli veel vähe aega möödas ja nende jälg veel nii-öelda värske. Teenistuskoer Nitro võttis kiiresti metsas jälje üles ning juhatas koerajuhi Tarmo Nukka läbi rägastiku eksinud naisteni, kellega oli kõik korras," ütles Elm.

Elm lisas, et eakad naised käitusid ainuõigelt, helistades koheselt hädaabinumbrile 112 kui mõistsid, et ei pruugi iseseisvalt metsast väljapääsu leida. "Kiire teavitamine aitab ka meil rutem metsa eksinud inimesed leida," selgitas politseikapten.

Annika Elm nendib, et seenehooaeg on alanud ning sel aastal on politsei üle Eesti saanud juba mõningaid teateid metsa eksinud inimeste kohta. "Meil on hea meel, et inimesed politseile teada annavad kui mõistavad, et on kodutee kaotanud. Ka kõige tuttavamasse metsatukka on võimalik ära eksida ja seepärast on oluline, et metsa minnes tuleb lisaks korvikesele ja seenenoale kaasa võtta laetud mobiiltelefon, taskulamp, tikud, joogivett ja süüa," tuletas Elm meelde.

"Ka sel korral olid metsa eksinud naiste korvid seeni täis, aga paraku ei olnud nad arvestanud sellega, et võivad metsas viibida kauem kui plaanitud ega võtnud seetõttu vett või toidumoona kaasa. Positiivne on aga see, et naistel olid kaasas täislaetud akudega mobiiltelefonid, mille kaudu said nad abi kutsuda ning pidevalt politseinikega kontaktis olla," lisas ta.

Metsa minnes:

Metsa minekut planeerides, lähtuge põhimõttest ja eeldusest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab teil paremini hinnata, mida peaksite metsa kaasa võtma. Eksimise korral aitavad need võtted ja vahendid teid kiiremini leida.

Teavitage alati lähedasi, naabreid, kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla

Kui lähedastel on ligipääs teie elukohale, jätke koju nähtavasse kohta ka teade, kuhu täpselt ja millal läksite

Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid

Kandke alati peakatet, pikki pükse ja pikkade varrukatega pluusi. Need aitavad nii putukahammustuste, päikese kui kriimustuste eest. Jalanõud olgu mugavad ja niiskuskindlad.

Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe

Võtke kaasa pisut söögi- ja joogitagavara (näiteks vesi, kommid, küpsised)

Võtke kaasa taskulamp ja tikud

Kui kasutate ravimeid, võtke kaasa ravimid

Jätke meelde metsa sisenemise koht ning võimalusel märgistage see mõne riideriba või lindiga.

Metsa eksides: