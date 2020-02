Politseinikele ota sõitnud mees vahistati

"Kuigi teda ei ole varem ühegi kuriteo toimepanemise eest karistatud, on ta oma käitumisega näidanud üles erilist hoolimatust teiste inimeste elude vastu," ütles ringkonnaprokurör Natalia Miilvee.

Harju maakohus andis reedel loa võtta vahi alla kolmapäeva hommikul kahele politseinikule tahtlikult otsa sõitnud mees, vahendas BNS.

Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal vahistati 25-aastane mees esialgu kuni kaheks kuuks.

Miilvee selgitas, et kuigi tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimesega, on tema toime pandud tegu sedavõrd raske, et prokuratuuri hinnangul on põhjendatud tema vahi alla võtmine.

"Noormehele on esitatud kahtlustus mõrvakatses – kogutud tõendite pealt on järeldatav, et ta üritas autoga teda kinni pidama tulnud politseinikest üle sõita selleks, et pääseda vastustusest narkojoobes sõiduki juhtimise ning narkootikumide käitlemise eest. Teda ei takistanud arusaam, et inimesest autoga üle sõitmise tagajärjeks võib tavapärase tagajärjena saabuda inimese surm. Kuigi teda ei ole varem ühegi kuriteo toimepanemise eest karistatud, on ta oma käitumisega näidanud üles erilist hoolimatust õiguskorra ning teiste inimeste elu vastu, mistõttu vabaduses viibides võib ta kujutada ohtu kaaskodanikele," täpsustas prokurör Miilvee.

Kolmapäeva hommikul said kaks Põhja prefektuuri kriminaalpolitseinikku Tallinnas vigastada, kui neile sõitis kinnipidamise ajal autoga otsa narkokuriteos kahtlustatav 25-aastane mees. Üks ametnikest sai tõsiselt vigastada, kuid tema elu pole ohus, teine politseinik sai kergemaid vigastusi.

Politseinikud läksid kella 10 paiku Tallinnas Kärberi tänaval parklas kinni pidama meest, kelle kohta oli alust arvata, et ta tegeleb narkomüügiga.

Kinnipidamise vältimiseks sõitis mees sõiduautoga Opel otsa esmalt talle ette sõitnud eravärvides sõidukile ja seejärel kahele politseinikule. Auto sõitis üle 24-aastase mehe jalgade, tekitades talle tõsiseid vigastusi ning üle 30-aastase mehe jalalaba. Kiirabi toimetas mõlemad politseinikud haiglasse ning nende elud ohus ei ole.

Politseinikele otsa sõitnud mees põgenes autoga sündmuskohalt ning sõiduk leiti kella 11 ajal Maardust. Sõidukijuht tuli kella 11.30 ajal Ida-Harju jaoskonda ja peeti seal kinni. Meest on varasemalt korduvalt karistatud liiklusalastes väärtegudes.