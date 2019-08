Politseiteenistujate ametiühing avaldas toetust Elmar Vaherile

"Avaldatud info kohaselt ei ole ministrite käitumine PPA peadirektori suhtes läänelikus kultuuriruumis olevale demokraatlikule riigile kohane, vaid on omane totalitaarses ühiskonnas toimuvale," seisab oolitseiteenistujate ametiühingu avalduses.

Politseiteenistujate ametiühing avaldas toetust Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ministrite rünnaku alla sattunud politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektorile Elmar Vaherile, kinnitades, et Vaheri poolne kommunikatsioon personaliküsimuse osas on kulgenud korrektselt, vahendas BNS.

Politseiteenistujate ametiühing on alati pidanud oluliseks, et töötajaid puudutavad olulised uudised tuleb enne avalikkuseni jõudmist esmalt teatada töötajale kas personaalselt või siseveebis. Ametiühing on sellise kokkuleppe saavutanud ka PPA peadirektoriga.

"Meedias tähelepanu saanud PPA siseveebi artikkel võimalike kokkuhoiukohtade, sealhulgas võimalike koondamiste osas oli suunatud PPA oma töötajatele ning seejärel on see jõudnud avalikkuseni. Artiklis on selgitatud, et täna veel puudub selgus PPA tegeliku kärpevajaduse osas ning seetõttu ei ole veel lõplikku otsust koondamiste suhtes. Selline asjade järjekord on kooskõlas ametiühingu ja PPA peadirektoriga sõlmitud kokkuleppega ning ametiühingul puuduvad etteheited peadirektori käitumisele," seisab ametiühingu avalduses.

Politseiteenistujate ametiühing väljendab muret rahandus- ja siseministri käitumise osas. "Avaldatud info kohaselt ei ole ministrite käitumine PPA peadirektori suhtes läänelikus kultuuriruumis olevale demokraatlikule riigile kohane, vaid on omane totalitaarses ühiskonnas toimuvale. Ametiühing leiab, et taoline käitumine ei ole eetiline ning ükski juht ei tohiks oma alluvaga selliselt käituda sõltumata isikute ametikohast," seisab ametiühingute avalduses.