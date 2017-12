Põlluaas: araablasi juutidele eelistanud Mikser peab tagasi astuma

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimees Henn Põlluaas leiab, et välisminister Sven Mikser peaks tagasi astuma, kuna kaitses Eesti otsust toetada ÜRO Peaassamblees USA-kriitilist resolutsiooni Jeruusalemma küsimuses ja seega mitte tunnistada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana.

"Ma leian, et välisminister Sven Mikser, kes on korduvalt näidanud enda võimetust olukorda adekvaatselt hinnata ja sobimatust välisministri ametikohale, peab tagasi astuma," kirjutas Põlluaas sotsiaalmeedias.

Põlluaasa sõnul ei olnud see esimene kord, kui Mikser ja tema juhitud välisministeerium valibs Iisraeli ja araablaste vaidlustes viimaste poole.

"Alles see oli, kui mindi täiesti arusaamatutel põhjustel, erinevalt teistest Euroopa riikidest, kaasa islamiusuliste riikide poliitprovokatsiooniga UNESCO-s ja hääletati Iisraeli hukkamõistva otsuse poolt. Sellega rikuti ka Eesti senise seisukoha vastu, et UNESCO-t ei tohi politiseerida, see on ja peab jääma hariduse ja kultuuriga tegelevaks organisatsiooniks," selgitas Põlluaas. "Tulles aga tagasi konkreetse juhtumi juurde, siis on tegemist äärmiselt lühinägeliku ja pikemas perspektiivis ka Eesti julgeolekut kahjustava sammuga. Eriti olukorras, kus ka EL-il puudus ühtne seisukoht."

"Vasakvalitsus jättis kasutamata võimaluse vait olla ja koos mitmete Euroopa riikide, Austraalia ja Kanadaga mitte hääletada USA vastu ning pani kaheldava väärtusega sakslaste-prantslaste õlalepatsutuse eest kaalule head suhted meie olulisema ja suurima liitlase ja NATO partneri USA-ga. Aga ka Iisraeliga, mis on kõnealuses regioonis, erinevalt islamiriikidest ainus euroopalik demokraatlik riik," kritiseeris Põlluaas Eesti käitumist hääletusel. "Vasakliberaalide viha ja sallimatus USA presidendi Trumpi vastu ummistab nende silmad ja mõistuse, saamaks aru, et hääletades USA presidendi ettepaneku vastu – mis oli tegelikult juba varem, enne Trumpi tehtud ja Kongressi heakskiidu saanud otsus – hääletatakse otseselt USA vastu."

"Mikseri eneseõigustuslik ja naiivne heietus, et see ei rikkuvat meie transatlantilisi liitlassuhteid on enam kui rumal," märkis Põlluaas. "Meile ülioluliste liitlastega, kes hoidsid kogu okupatsiooniaja üleval okupatsiooni mittetunnustamispoliitikat ja on meile sõjalises mõttes tähtsaim liitlane, ei saa sääraselt käituda. Eriti kui USA on eelnevalt meilt palunud endale toetust. Selline poole valik ning terrorismile tuginevate palestiinlaste eelistamine ja toetamine näitab, et Mikseri jutt ka sellest, kuidas Israel ja Palestiina peavad oma probleemid ja küsimused kahepoolselt lahendama, on tühi jutt."

"Esimesed väljaütlemised ja märgid sellest, kuidas USA edaspidi suhtub riikidesse, kes teevad head nägu, kuid samas reedavad oma liitlase, on juba olemas," kirjutas Põlluaas enda postituses. "Olles Euroopa piiril, vastastikku vaenuliku ja agressiivse Venemaaga, kes alles lõpetas enam kui 100 000 osavõtjaga suurõppuse Zapad, mille käigus harjutati Balti riikide ja Eesti kiirrünnakuga vallutamist, on selline käitumine mõeldamatu. Tegemist on otsese Eesti julgeoleku ja meie rahvuslike huvide kahjustamisega."

ÜRO Peaassamblee hääletas neljapäeval erakorralisel istungil resolutsiooni üle, milles soovitatakse eirata Ameerika Ühendriikide otsust tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana ja mitte viia oma saatkondi Jeruusalemma. Eesti hääletas sarnaselt enamuse Euroopa Liidu riikidega resolutsiooni poolt, mis kiideti heaks häältega 128-9. Samas EL-i liikmesriikidest Tšehhi, Horvaatia, Ungari, Läti, Poola ja Rumeenia jäid hääletusel erapooletuks. Hääletamata jätsid suurematest lääneriikidest ka Austraalia ja Kanada.

USA oli enne hääletust hoiatanud teisi riike resolutsiooni toetamise eest.

Välisministri sõnu ei olnud see ka esimene kord, kui Eesti hääletas Ameerika Ühendriikide positsioonist erinevalt.