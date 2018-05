Põlva haigla sünnitusosakond jätkab tõenäoliselt 2019. aasta lõpuni

Põlva Haigla nõukogu esitas valitsusele taotluse katta sünnitusteenuse osutamisest tekkivat kahjumit tänavu 200 000 euroga ja juhul kui palve rahuldatakse, jätkab sünnitusosakond Põlvas tegevust järgmise aasta lõpuni.

Põlva Haigla nõukogu esimehe Mart Einasto sõnul kohtus ta nii Põlva vallavolikogu esindajate kui vallavanem Georg Pelisaarega ning ühiselt on jõutud kokkuleppeni, et sünnitusosakond jätkab järgmise aasta lõpuni, teatas Tartu Ülikooli Kliinikumi pressiesindaja esmaspäeval BNS-ile.

Vallavalitsus toimetab Einasto sõnul aktiivselt selle nimel, et haigla saaks ka järgmisel aastal 200 000 eurot lisaraha. "Järgmise aasta rahastus on veel lahtine, aga omavalitsus on kinnitanud, et nad leiavad vajamineva raha igal juhul," sõnas Einasto.

Rahataotlus valitsusele põhineb Einasto kinnitusel varasematel läbirääkimistel peaminister Jüri Ratase ja maaeluminister Tarmo Tammega, kes on kinnitanud soovi toetada Kagu-Eesti haiglaid. Kui valitsus haigla taotluse rahuldab, suunatakse see raha osaliselt ka Põlva Haigla erakorralise meditsiini osakonna nüüdisajastamisse. Üksiti saab haigla ja ka Põlva maakonna naised Einasto kinnitusel pika üleminekuperioodi, mis aitab neil kohaneda sünnitusosakonna tõenäolise sulgemisega ületulevast aastast.

Georg Pelisaare sõnul olid läbirääkimised Einasto ja teiste haigla nõukogu liikmetega asjalikud ja tulemusele suunatud. "Mina ei ole nõukogu ka kordagi rünnanud, sest mistahes sotsiaalasutuse nõukogu vastutab mitte ainult teenuse kättesaadavuse, vaid ka kvaliteedi ja haigla ellujäämise eest. Selleks, et ellu jääda, on vaja rahalisi vahendeid – nõukogu otsustas esialgu lõpetada sünnitusteenuse osutamine 1. oktoobrist ja käitus seejuures vastutustundlikult. Nõukogul polnud sel hetkel näha mingit tuge – haigekassa tegi ju ettepaneku lõpetada sünnitusteenuse tellimine ja mida siis nõukogul sellises olukorras üle jäi," sõnas ta.

Vallavanema kinnitusel väärib tunnustust peaminister Jüri Ratase ja maaeluminister Tarmo Tamme algatus leida sünnitusosakonna jätkamiseks siiski raha. "Tänane otsus lähtub uuest olukorrast ja on kainelt läbi kaalutud," ütles Pelisaar.

Tänavuse aasta kahjumi kate 200 000 eurot tuleb Pelisaare kinnitusel loodetavasti valitsuselt, tuleval aastal pingutab vald koos haiglaga selle nimel, et saada veel 200 000 eurot sünnitusosakonna jätkamiseks kuni detsembri lõpuni. "See, kust raha tuleb, on veel lahtine - kaalume erinevaid variante. Loodame saada tuge tuleval aastal käivituvast Kagu-Eesti programmist ja loodame, et selle otsuse taga on kõik kolm Põlvamaa omavalitsust."

Pelisaare sõnul on võimalik, et sünnitusosakond lõpetab 2019. aastaga tegevuse. "Aga ka sel juhul oleme me andnud inimestele pikema üleminekuperioodi," märkis vallavanem. "Ühtlasi saavad kindlustunde naised, kes on lootnud juba varem sünnitada oma lapse Põlva haiglas. Ma ei välista ka seda, et järgmisel aastal on teistsugune olukord, aga selleks peab sünnitajaid juurde tulema. Tuleb siiski ka tõele näkku vaadata – me ei vaja sünnitusteks üksnes naistearste, vaid ka kirurge. Meil on piisavalt naistearste ja ämmaemandaid, aga meie kirurgiaosakonna mehitamisega on praegu kitsas käes, sest mitmed kirurgid soovivad jääda vanaduspuhkusele."

Põlva Haigla juhatuse esimees Koit Jostov ütles, et haiglas oldi juba harjunud sellega, et sünnitusosakond suletakse tänavu 1. oktoobril, nagu nõukogu varasem otsus ette näeb. "Kõik plaanid olid juba selle järgi sätitud, aga suudame ümber orienteeruda," ütles ta.