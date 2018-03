Põlva ja Valga haiglad panevad kinni sünnitusosakonnad

Haigekassa ja Põlva haigla otsustasid tänavu oktoobrist sulgeda Põlva haigla sünnitusosakonna, ettepaneku sünnitusosakonna sulgemiseks sai ka Valga haigla.

Põlva ja Valga haiglate sünnitusosakondade sulgemise järel suunatakse sünnitajad edaspidi Võrru Lõuna-Eesti haiglasse ja Tartu Ülikooli kliinikumi, edastas haigekassa.

"Sünnitusosakondade sulgemine on olnud seoses väikese sünnituste hulgaga kõne all juba mõned aastad," ütles haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. Ta märkis, et Lõuna-Eestis on praegu kolm haiglat, kus toimub vähem kui 300 sünnitust aastas, Naistearstide Seltsi hinnangul on aga kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik 400-500 juhtu aastas. Parve sõnul võeti mullu Valgas vastu 138 ja Põlvas 245 sünnitust.

Parve ei näita ka prognoosid lähitulevikuks sündide kasvu. "Seda otsust on aastaid edasi lükatud, oodati, mis saab. Valga haigla lootis, et Lätist tuleb rohkem sünnitajaid, aga paraku pole nii juhtunud," sõnas ta. Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonna säilitamise poolt rääkis nii Võru geograafiline asukoht kui ka kolmest haiglast parim intensiivravi võimekus.

Valga haigla juhi Marek Seeri sõnul on praegu laual haigekassa ettepanek sünnitusosakonna sulgemiseks, lähinädalatel arutab seda haigla nõukogu. "Ettepanek on kindlasti kaalumist väärt," ütles Seer. "Tuleb nõustuda sellega, et meil oli eelmisel aastal vähe sünnitusi. Sellise sünnituste hulgaga sünnitusosakond lihtsalt ei majanda ennast ära. Teisalt ei saa tervishoius olla alati majanduslikult otstarbekaid lahendusi."

Juhul kui Valga haigla nõukogu ettepaneku sünnitusosakonna sulgemiseks heaks kiidab, hakkavad Valgamaa naised käima sünnitamas valdavalt 86 kilomeetri kaugusel Tartus. Lõuna-Eesti haigla ülemarst Agnes Aart sõnas, et Läänemaal suleti sünnitusosakond 2001. aastal. "Naised käivad sünnitamas saja kilomeetri kaugusel Tallinnas ja mingeid probleeme pole tekkinud," nentis Aart.

Aarti sõnul viiakse patsiendid vajadusel sünnitama kiirabiga. "Alati on võimalik minna ka ise haiglasse, ent tellida saab ka kiirabi. Väga kiireloomulise sünnituse puhul on ka kohapeal aitamas pädev meditsiiniline personal," ütles ta.

Kogu sünnituseelne abi jääb Põlvasse ja Valka alles. Lisaks jätab haigekassa haiglatele alles ka raha, mis on planeeritud tänavu ja tuleval aastal sünnitusosakondade käigus hoidmisele – haiglad saavad planeerida need summad teiste raviteenuste kättesaadavuseparandamisse. Põlva haigla hakkab selle raha eest tõenäoliselt enam pakkuma esmast järelravi ja statsionaarset sisehaiguste ravi ning taastusravi.

Parve sõnul peavad Lõuna-Eesti haigla ja kliinikum tegema mõningaid töökorralduslikke muudatusi, et olla kaugemalt tulnud sünnitajate suhtes paindlikum. "Kui inimene tuleb Valgast Tartusse sünnitama pisut liiga vara, peab mõtlema, et ehk on mõistlik jätta ta haiglasse sisse, mitte saata tagasi Valka," ütles ta.

Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liige ning kõigi kolme Lõuna-Eesti haigla nõukogu esimees Mart Einasto lausus, et sünnitusabi ümberkorraldamiseks Põlvas on pool aastat, eelkõige tuleb näha vaeva, et pakkuda tööd praegustele sünnitusosakonna töötajatele. "Sünnitaja jaoks ei muutu suurt midagi," märkis ta. "Ühtteist muutub vast nende jaoks, kes kõndisid Põlva linnas sünnitama jala, aga küllap selliseid inimesi polnud väga palju."