Pooleteise aastaga on saanud karistada 12 droonilennutajat

Lennuamet on viimase pooleteise aastaga karistanud 12 inimest, kes on rikkunud droonide lennutamise reegleid.

Rahbvusrinhääling andis teada, et Viimase kahe aasta jooksul on lennuamet alustanud 15 väärteomenetlust droonidega seotud juhtumite osas. "Nendest kolm on tänasel päeval pooleli,» ütles lennuameti pressiesindaja Marelle Pihlak.

Pihlaku sõnul saab droonidega seotud rikkumisi liigitada laias laastus kaheks ehk ühed puudutavad üldse ilma loata droonide lennutamist, teised aga olukordi, kus lennutajal on küll üldine luba olemas, aga ta lennutab drooni keelualas või tal puudub konkreetse lennu jaoks kooskõlastus.

Kontrollitud õhuruumis - mis on peamiselt lennuväljade läheduses või ükskõik kus Eestis kõrgemal kui 152 meetri kõrgusel – lendamiseks tuleb lennuametist taotleda ühekordne luba, mis kehtib aasta aega, ning kooskõlastada ametiga iga loakohustuslikus alas tehtav lend.