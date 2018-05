Porto Francosse tuleb Norra innovaatiline hotell Citybox

"Tallinn on ühtaegu pika ajalooga linn, aga samas ka väga tulevikule orienteeritud linn. Ma olen kindel, et Citybox sobib Tallinna ideaalselt," ütles Cityboxi asutaja Martin Smith-Sivertsen.

Porto Franco OÜ allkirjastas lepingu Norra hotellioperaatoriga Citybox Porto Franco I majja Cityboxi hotelli rajamiseks. Citybox on kesklinnades asuvate innovaatiliste hotellide kett, mis pakub täisautomaatset teenust, tänu millele suudetakse pakkuda mõistlikku hinda. Cityboxi Tallinna hotell Porto Francos valmib 2019. aasta juuniks.

"Tallinn on ühtaegu pika ajalooga linn, aga samas ka väga tulevikule orienteeritud linn. Ma olen kindel, et Citybox sobib Tallinna ideaalselt," ütles Cityboxi asutaja ning Citybox ASi juhatuse esimees Martin Smith-Sivertsen.

"Meil on väga hea meel avada Cityboxi esimene hotell väljaspool Norrat just Tallinnas – see on start meie strateegiale avada järjest Cityboxi hotelle suurtes Euroopa pealinnades," ütles Cityboxi tegevjuht Eivind Hjulstad. "Porto Francol on linnas parim asukoht sadama ja vanalinna lähedal. Citybox on Tallinna majutusturul uudne ja innovaatiline hotell – olen kindel, et see annab olulise panuse Tallinna külaliste valikutesse. Meil on suur usk Cityboxi kontseptsiooni ja arvame, et moodne ja uus mõistliku hinnaga hotell sobib hästi Porto Franco profiiliga."

"Cityboxi kontseptsioon sobib hästi Porto Franco uue linnasüdame visiooniga: innovaatiline hotell, mis pakub mugavust ja lihtsust, samas jäädes hinna poolest mõistlikuks. Me otsime partneriteks just tänapäevaseid ettevõtteid, et Porto Francost kujuneks moodne ja mugav linnasüda kõikide võimalustega," ütles Porto Franco linnaosa arendava Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder. "Cityboxi hotellid on väga populaarsed, näiteks on TripAdvisoris valitud Citybox mitu aastat järjest reisijate lemmikuks. Sellises turunišis on Citybox esimene hotell Tallinnas ning mul on väga hea meel, et see tuleb just Porto Francosse."

"Citybox on usaldanud oma laienemise nõustamise Euroopas Colliers Internationalile. Seda suurem heameel on meil näha, et kõikide teiste piirkonna riikide hulgast on just Eesti esimene, kus Citybox kanda kinnitab," ütles Colliers International Eesti partner, juhatuse esimees Avo Rõõmussaar. "Cityboxi näol on meie hinnangul tegemist uue kvaliteediga Eesti turul. Hotell pakub kõike seda, mida kaasaegselt hotellilt oodatakse – head asukohta, modernset sisearhitektuuri, kiiret (elektroonset) sisse- ja väljaregistreerimist ja paindlikku hinnapoliitikat. Porto Franco, paiknedes linna südames, elu keskel, on just selline projekt, mis annab asukohana juba olulise panuse hotelli edusse."

Citybox Tallinna hotell avatakse 2019. aasta juunis Porto Franco I hoone 1. korrusel (vastuvõtuala) ning 3.–5. korrustel. Hotelli tuleb 270 tuba, sh 1-kohalised, 2-kohalised ja ka 4-kohalised peretoad. Kokku on hotellis 8575 m2 üüripinda. Hotelli klientide sihtgrupp on linnapuhkust veetvad turistid ja ärireisijad.