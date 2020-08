Postiga narkootikumide tellimine on tänavu kasvanud

"Tellijad arvavad ekslikult, et interneti teel tumeveebist narkootikume ostes on vahelejäämise võimalus väike, kuid tegelikkuses jätab iga elektrooniline samm maha jälje. Samuti kasutatakse postiga tellimisel valenime ning teiste isikute aadresse, kuid varem või hiljem jõuavad uurijad siiski tellijateni," kinnitas maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juht Raul Koppelmaa.

Selle aasta esimese seitsme kuuga on maksu- ja tolliamet (MTA) avastanud 433 narkootilise aine kahtlusega posti- ja kullersaadetist, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 71 saadetist rohkem, vahendas BNS.

Koppelmaa sõnul on tellijateks enamasti noored täiskasvanud ning kõige sagedamini tellitakse amfetamiini, MDMA-d, marihuaanat ja LSD-d. "Tellijad arvavad ekslikult, et interneti teel tumeveebist narkootikume ostes on vahelejäämise võimalus väike, kuid tegelikkuses jätab iga elektrooniline samm maha jälje. Samuti kasutatakse postiga tellimisel valenime ning teiste isikute aadresse, kuid varem või hiljem jõuavad MTA uurijad siiski tellijateni," ütles ta.

Postiga narkootikumide tellimine on karistatav kriminaalmenetluse ja väärteomenetluse raames. Kui tellitud narkootikumide kogus on piisav, et tekitada narkojoovet vähemalt kümnele inimesele, siis on tegemist esimese astme kuriteoga, mille eest on võimalik maksimaalne karistus kümme aastat vabadusekaotust. Kui narkootikume tellitakse grupi poolt või korduvalt, siis on võimalik maksimaalne karistus 15 aastat vabadusekaotus. Väärteomenetluse raames on võimalik määrata rahatrahv kuni 1200 eurot ja konfiskeerida keelatud ained.

Tänavu esimesel poolaastal on algatatud 125 väärteomenetlust, millest 66 juhtumit on lõpetatud kuriteo tunnuste ilmnemise tõttu.

Maksu- ja tolliameti tollijärelevalve valdkonnajuhi Voldemar Linno sõnul on eelkõige kahju just noortest, kes on alles oma elutee alguses ning kitsendavad narkootiliste ainete tellimisega oma edasisi võimalusi tööturul. "Siinkohal palume vanematel pöörata tähelepanu sellele, mida noored internetis teevad, sest alaealised ei pruugi mõista olukorra tõsidust ning narkootikumide tellimisega kaasnevaid karistusi," lisas ta.