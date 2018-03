PPA kutsub abipolitseinike aastapäeva eel koolinoori värsse veeretama

Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Abipolitseinike Kogu kuulutavad läheneva abipolitseinike aastapäeva eel välja luulekonkursi teemal "Vabast tahtest, vabast ajast - algab Eesti igast majast".

Koolinoortele suunatud konkursi pealkiri on äratuntavalt inspireeritud Eesti suurest juubeliaastast, kuid ei sea seejuures luulelennule mingeid ahistavaid rakmeid. Värsse veeretama on oodatud kõik kogukonna turvalisusest lugupidavad ning vabatahtlusest huvituvad noored poeedid ja poetessid. Luulekonkursil on lubatud igatlaadi teemaarendused ja tõlgendamised. Lisaks on teretulnud kõik poeesia vormid ning ühelgi murrakul ei ole teiste ees eeliseid.



Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Rainer Rahasepp ütles, et aasta-aastalt kasvab inimeste huvi abipolitseiniku töö vastu ja seejuures on eriti jumekas fakt, et vabatahtlike ridadega liitub üha enam noori särasilmseid ja teotahtelisi inimesi. "Vabatahtlikuks olemine on noorte hulgas popp ja nad soovivad oma kodulinna järjest turvalisemaks muuta ning olla seejuures eeskujuks ka oma eakaaslastele," tõdes Rahasepp. Ta lisas, et vabatahtlikud ei oota, et keegi midagi kogukonnas ära teeks, nad teevad ise!



Politseikapteni sõnul on täna suureks sirguvad noored meie tulevik ja nende arvamus on nii meie organisatsioonile kui ka kogu riigile tähtis ning seetõttu tahamegi anda õppuritele võimaluse kaasa rääkida ning omi mõtteid kogukonna turvalisuse ja vabatahtluse osas värsivormis veeretada.



"Abipolitseinikuks saamiseks peab olema täisealine, kuid oma pere ja kogukonna turvalisuse heaks saab midagi ära teha igaüks. Luule on suurepärane võimalus kõik head ideed tavapärasest veidi lõbusamas vormis kuuldavaks teha," kõneles Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse esimees Rasmus Lahtvee.



Abipolitseinike aastapäevale pühendatud luulekonkursist osa võtma on oodatud kõik koolinoored, kel riimid kuklas või salmid tagataskus sügelevad. Värsside esitamise tähtaeg on 8. aprill meiliaadressile konkurss@abipolitseikogu.ee.



Luuleridu hinnatakse kolmes vanusekategoorias: 1.-4. klass, 5.-9.klass ning 10.-12. klass. Luulelisemate värsside autorid saavad pärjatud kingitustega ning kutsutakse abipolitseinike aastapäevale 21. aprillil Siseministeeriumisse.



Kärmet mõttelendu ja libedat sulge kõikidele riimimeistritele!