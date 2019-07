Praegune kuumus ei kesta pikalt, kuid tervist tuleb ikka hoida

Euroopa on kimpus kuumalaine käes ja Eestigi ilm on kuiv ja kuum. Sünoptik Taimi Paljak andis ülevaate lähinädalal saabuvast ilmast, kus ei puudu vihmasajudki.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi sünoptik Taimi Paljak ütles nädalavahetuse ilma kommenteerides, et laupäeval-pühapäeval kuum ja soe jätkub ning valdavalt on ilm päikeseline.

Põuda ei tule

"Seevastu esmaspäeval õhumass vahetub ja temperatuur langeb. Teisipäevaks võib ilm külmaks minna ja temperatuur ei pruugi kahekümne kraadini tõustagi," ennustas Paljak. Esmaspäeval ja teisipäeval võib olla üksikuid vihmahooge ning kolmpäev võib tuua kaasa hoovihma.

Kogu järgmine nädal ei luba Paljak kuuma ilma, pigem on see jahedapoolne ja temperatuur jääb alla 20 kraadi. Ülejärgmine nädal võib ilm olla veidi soojem ja temperatuur tõuseb natuke üle 20 kraadi.

Need, kelle puhkus on augustis, peavad veidi ilmaennustajate prognoose ootama, sest Paljaku sõnul pole augustikuu väga täpseid ilmaprognoose veel tehtud. Küll aga ütles sünoptik, et praeguse pildi järgi augusti esimene kolmandik suurt sooja ei too ning temperatuurifoon on tagasihoidlikum. "Mis ilm augustis edasi kujuneb, seda on veel natuke vara öelda."

Kuid lohutuseks aiapidajatele võib öelda, et tulemas on ka vihmaseid ilmasid ja sajuhooge on ilmakaardilt näha üsna tihedalt.

Hoia tervist

"Saabunud kuumalaine võib ohustada nõrgema organismiga inimesi, seetõttu on soovitatav mitte viibida liiga pikalt päikesepaistel ja sagedasti vett juua. Tallinnas on joogivesi kõigile kättesaadav kümnes avalikus veevõtukohas, millest seitse asuvad südalinna käidavates kohtades. Joogiveekraanid on tähistatud vastava märgistuse ja AS Tallinna Vesi logoga," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Linna keskkonna- ja kommunaalameti andmetel asuvad kümme avalikku veevõtukohta tihedamalt külastatavates piirkondades: