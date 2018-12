Prantsuse keskpank langetas kollavestide tõttu majanduskasvu prognoosi

Prantsusmaa keskpank langetas kollavestide meeleavaldustele viidates neljanda kvartali majanduskasvu prognoosi poole võrra 0,2 protsendile.

"Teenustesektor on liikumise mõjul aeglustunud. Transpordi-, toitlustus- ja autoremondisektorid on langenud," teatas keskpank. Riigi rahandusminister Bruno Le Maire hoiatas pühapäeval, et protestilaine on majanduse jaoks katastroof, vahendas BNS.

"See on katastroof kaubanduse jaoks, see on katastroof meie majandusele," ütles ta ajakirjanikele külastades päev varem meeleavalduste käigus rüüstatud poode külastades.

Keskpanga prognoos jääb oluliselt alla 0,8 protsendile, mis oleks vajalik, et täita valitsuse prognoosi aastasest 1,7-protsendisest majanduskasvust.

Kolmandas kvartalis kasvas Prantsuse majandus 0,4 protsenti ja esimeses kahes 0,2 protsenti.