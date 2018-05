"Korruptsioon on sõja kõrval peamine Ukraina arengupidur," ütles president Kersti Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid külastas täna Kiievis Ukraina korruptsioonivastase võitluse bürood (NABU), kus pidas loengu büroos toimunud uurijate koolitusel.

"Korruptsioon on sõja kõrval peamine Ukraina arengupidur. Selleks, et võitlus korruptsiooni vastu saaks olla tõhus, peab sellele olema kõigi poliitiliste tasandite tugev, nähtav ja tingimusteta toetus," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist büroo juhi Artem Sytnikuga. Riigipea sõnul on oluline tegeleda ka ühiskonnas arusaamise loomisega, mis on üldse korruptsioon. "Ka need barjäärid, kuidas juhtumitest teada anda ja neile reageerida, tuleb muuta võimalikult madalaks," lisas ta ja rõhutas vabaühenduste rolli ühiskonna korruptsioonitundlikkuse suurendamisel.

Lisaks avaliku sektori probleemidele rääkis riigipea ka erasektori korruptsiooniga tegelemise olulisusest. "Selleks, et ühe riigi majandus saaks kasvada, riik areneda ja inimeste heaolu suureneda, on vaja ärikeskkonda, kus investorid tunnevad, et nende õigused on tagatud," ütles president Kaljulaid. Ühtlasi sõnas riigipea, et Ukraina asepeaministri juhitav erikomisjon, mis tegeleb investorite õiguste kaitsega, lubas Eesti investorite Skymalli ja Zatoka promenaadiga seotud kaasused veel maikuus arutlusele võtta.

Ka Eesti on aastate jooksul panustanud korruptsioonivastasesse võitlusesse Ukrainas. "Me oleme koolitanud eksperte ja jaganud oma kogemusi. Aga on oluline, et lisaks uurimisele toimiks ka tõhus kohtusüsteem. Korruptsiooniga tegelemisest on vähe kasu, kui need lood kohtusse ja lahenditeni ei jõua," viitas riigipea veel ühele raskuspunktile ning rõhutas, et Eesti jätkab Ukraina toetamist ja vajalike reformide läbiviimist.

Vabariigi President viibib ametlikul visiidil Ukrainas, kus sõidab homme esimese riigipeana Ida-Ukraina sõjapiirkonda sealse olukorraga tutvuma.