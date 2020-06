President Kaljulaid siirdub pühapäeval välisvisiidile Saksamaale

President Kersti Kaljulaid siirdub pühapäeval ametlikule visiidile Berliini, et tähistada Eesti saatkonna sajandat tähtpäeva.

Lisaks kohtub riigipea Saksamaa liidupresidendi Frank-Walter Steinmeieriga ning mõjuka mõttekoja ja Saksa tööstuste liidu esindajatega, ning külastab Eesti ettevõtete Skeleton ja Ampler esindusi, teatas presidendi kantselei.

"Visiidiga tähistame Eesti saatkonna aastasada ja seeläbi kahe riigi diplomaatilisi suhteid. Eesti riigipea visiit on ka esimene ametlik visiit, mille Saksamaa peale piiride taasavamist vastu võtab ja see näitab meie suhete erilisust," ütles presidendi välisnõunik Lauri Kuusing. "Saksamaa on Euroopa mootor ja järgmise Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina on tal ka on oluline roll selles, et Euroopa kroonviiruse põhjustatud kriisist edukalt väljuks. On selge, et Euroopa peab siin olema ühtne ja see on olulisem kui kunagi varem."

Ka Saksamaa eesistumise fookuses on ühe teemana digi ja Eesti digikogemusest räägitakse ka Saksamaa töösturite liiduga kohtumisel. Eesti on oma e-riigi lahendustega eeskujuks ja omavahel arutataksegi seda, kuidas tõugata tagant digiarenguid Saksamaal ja sealt edasi ka Euroopa Liidus laiemalt. Lisaks soovib Kaljulaid kuulda, milline on olnud sealsete ettevõtete kogemus rohepöörde tegemisel ja kuidas saaks samu võtteid ka Eestis kasutada.

Saksamaa kaalukaima mõttekoja Körber Stiftungiga räägib riigipea julgeolekust NATO idatiival ja Eesti e-riigist, samuti kolme mere tippkohtumisest, mida võõrustame oktoobris Eestis ja kuhu Saksamaa liidupresident on kutsutud.

Visiidi käigus on plaanis intervjuud Saksa väljaannetele Die Welt ja ZDF.