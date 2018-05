President Kaljulaid: sõda Ukrainas ei tohi muutuda paratamatuseks

"Me peame asju nimetama õigete nimedega – Ukraina idaosas käib sõda ning Krimmi poolsaar on Venemaa poolt okupeeritud," ütles Ukrainat külastav president Kersti Kaljulaid.

"Me peame asju nimetama õigete nimedega – Ukraina idaosas käib sõda ning Krimmi poolsaar on Venemaa poolt okupeeritud," ütles Ukrainat külastav president Kersti Kaljulaid.

Vabariigi President kohtus täna Kiievis ametliku visiidi käigus Ukraina riigipea Petro Porošenkoga. Kohtumise peateemadeks olid kahe riigi koostöö, Ukraina areng ja reformide kulg, Euroopa energiajulgeolek ning sõda Ukraina idaosas ja olukord okupeeritud Krimmis.

"Meie riikide ajaloos on palju ühist. Tänane olukord Ukrainas on keeruline ning neile kuulub meie täielik toetus. Me peame asju nimetama õigete nimedega – Ukraina idaosas käib sõda ning Krimmi poolsaar on Venemaa poolt okupeeritud. See on koorem, mis ei lase Ukrainal täna areneda hooga, milleks riik tegelikult võimeline on," ütles president Kaljulaid pärast kohtumist oma Ukraina kolleegiga ning rõhutas, et läänemaailm ei tohi sõja ja okupatsiooniga ära harjuda ega võtta seda paratamatusena. Tema sõnul on oluline, et Minski leppeid täidetaks ning ülejäänud riigid püsiks Venemaale seatud sanktsioonide taga ühtsena.

Riigipea tunnustas Ukraina administratsiooni viimasel ajal ellu viidud reformide nagu pensioni- ja tervishoiureformi eest. "Ulatuslike reformide elluviimine olukorras, kus riigi ühes otsas käib aktiivne sõjategevus, ei ole lihtne. Samas ei ole sellele alternatiivi. Sõja kõrval on korruptsioonivastane võitlus võtmeküsimus, milleta Ukrainal on raske edu saavutada. Õigusriigi põhimõtete kehtimine, aga ka investeeringute kaitse on teemad, millest Euroopa-kursil mööda ei saa ning Ukraina juhid teavad seda väga hästi," sõnas riigipea. Eesti toetab jätkuvalt Ukraina tihedamat euro-atlandi suunalist lõimumist.

Läbi aastate on Eesti panustanud nii rahaliselt kui ekspertide näol Ukraina reformiprotsesside toetamisse, aga ka humanitaarprobleemide lahendamisse ning Ukraina on Eesti arengu- ja humanitaarabi suurim adressaat, olles suurim doonor Ukrainas per capita.

President Kaljulaid on ametlikul visiidil Ukrainas, kus kohtub lisaks presidendile veel peaministri ja Ülemraada spiikriga, samuti parlamendi liikmete ja vabakonna esindajate ning ettevõtjatega. Riigipea tutvub Korruptsioonitõrje Büroo tööga ning avab Eesti-Ukraina äriseminari. President Kaljulaid külastab ametliku visiidi käigus ka Ida-Ukrainat.