President kõneleb aastavahetusel Vabaduse väljakul

31. detsembri suurele aastalõpupeole Tallinnas Vabaduse väljakul annab kaalu vabariigi presidendi uusaastatervitus ja hümni ühislaulmine.

"Aastavahetuspeo korraldajatena tajume suurt vastutust nii turvalisuse eest Vabaduse väljakul kui ka rahvarohke peo korraldusliku õnnestumise pärast. Samal ajal on meil väga hea meel, et presidendi aastalõpukõne otse rahva ees on muutumas traditsiooniks. Loodame, et see jääb nii ka edaspidi," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Nagu varasematel aastatel, nii pööratakse ka tänavusel aastavahetuspeol suurt tähelepanu turvalisusele. Vabaduse väljak ja lähitänavad on sõidukitele tõkestatud, korda aitavad tagada politsei ja turvatöötajad. Peoalale ei pääse oma joogipudelite ja pürotehnikaga.

"Ennekõike peaks aastavahetus olema rõõmus sündmus, kuhu on oodatud kõik – nii vanad, noored kui ka lapsed. Seejuures ei pea me silmas, et ainult kontserdikava peaks pakkuma kõigile midagi, vaid just turvalisust ja üksteisega arvestamist. Samuti kutsume üles saabuma peole ühistranspordiga, mis aastavahetuse ööl liigub erigraafiku järgi kauem kui tavaliselt," lisas Svet.

31. detsembril kell 22 algab Vabaduse väljakul traditsiooniline aastalõpupidu, kus annavad ligi kahetunnise kontserdi Liis Lemsalu ja Tanel Padar oma bändidega. Mõned minutid enne südaööd pöördub samalt Vabaduse väljaku lavalt uusaastatervitusega rahva poole president Kersti Kaljulaid. Tema kõne järel kõlab riigihümn ning täpselt südaööl algab tuleetendus.