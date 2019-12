President näeb lõppevas aastas nii mõndagi head

"Viie aastaga on Eestile tekkinud 63 000 e-residenti, kes maksavad siin makse palju rohkem, kui sellele programmile raha kulub. Meie majandusel on läinud ka teistes sektorites hästi. Meie ettevõtted on mõistnud, et nüüd on see aeg, kus väärtustada ka RKT-d, mitte ainult SKT-d," tõi president näiteid.

President Kersti Kaljulaid märkis aastalõpu usutluses Postimehele, et lõppev aasta oli mitmeski mõttes hea.

Tema sõnul on võimalik üha rohkem nha ettevõtjaid avamas uusi tehaseid hoopis odavamates piirkondades. "Me põhimõtteliselt kopeerime seda, mida skandinaavlased tegid aastatel 1994–1995," ütles Kaljulaid.

Ta tõstis esile ka Eesti saamist ÜRO Julgeolekunõukogusse, mis näitab, et Eesti on julgeolekusse panustav riik. "Kogu Euroopale oli hea aasta, sest Euroopa Parlamendi valimistel osales rohkem inimesi kui varem. Selle tulemusena on moodustunud komisjon, kes julgeb olulisi otsuseid eest vedada," ütles president.

"Päris palju on positiivset. Samal ajal on ka seda, mis teeb murelikuks. Sel aastal on mulda pandud mitte nii ilusaid seemneid ja ma ei tea, milliseks nende õied tulevikus kujunevad. Kahtlemata on siin ohumärke. Aga valdavalt on ju inimesed ikkagi head!" lisas Kaljulaid.