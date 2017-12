President tänas pühade ajal tööl olevaid inimesi

"Selleks, et me kõik saaks seda teha rahuliku südamega ja turvaliselt, on terve rida inimesi, kes justnimelt neil hetkedel tööpostil on. Käisin täna päeval nii päästjate, politseinike, sõdurite kui arstide juures ja viisin omalt poolt väikse kingipaki ja soojad soovid," kirjutas riigipea pühapäeval sotsiaalmeediass.

President Kersti Kaljulaid tänas jõululaupäeval kõiki neid, kes peavad ka pühade ajal tööl olema.

"Rõõmsaid ja turvalisi jõule kõigile ja loodan, et saate neil päevil palju perega olla!" lisas Kaljulaid.