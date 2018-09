Priit Siig: alaealiste komisjonide taastamine on väärt mõte

"Linnaosadesse alaealiste tugikomisjonide loomine on väga hea mõte, sest sinna kaasataks kõik osapooled," rääkis Tallinna laste turvakeskuse juhataja Priit Siig.

Mupo õigusi võiks veidi laiendada, et nad saaksid ka iseseisvalt midagi ette võtta, mitte ei peaks iga tõsisema juhtumi korral politseid kutsuma. Raadiku tänava piirkonnas võiks moodustada tugirühma, sest seal on väga palju nõustamist ja tuge vajavaid peresid. Ehk saavad ka sealsed lapsed siis tuge ja abi, et end hävitavast elustiilist välja tuua. Politsei on öelnud, et suur osa noortekampade liidreid tuleb just Raadiku piirkonnast. Kava ülejäänud punktide kohta on veel vara rääkida, millised neist annavad tulemusi ja millised mitte. Seda näeb aastate pärast.