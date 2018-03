Eesti ja vene perede lapsed peaksid õppima koos ühes lasteaias, et pidurdada suurenema hakanud keelelist eraldumist, leiab Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala. "Tundub nii, et need lõimimisviisid, mis siiamaani on enam-vähem kenasti toiminud, on hakanud ennast ammendama. Need, kes on soovinud end lõimida, on seda teinud."

Eesti ja vene perede lapsed peaksid õppima koos ühes lasteaias, et pidurdada suurenema hakanud keelelist eraldumist, leiab Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala. "Tundub nii, et need lõimimisviisid, mis siiamaani on enam-vähem kenasti toiminud, on hakanud ennast ammendama. Need, kes on soovinud end lõimida, on seda teinud."

Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professori Martin Ehala sõnul on keeleliselt segregeeritud koolisüsteemil rohkem miinuseid kui plusse. Kuigi emakeeles õppimine on stressivabam ning toetab etnilise identiteedi tekkimist, ei kaalu see üles süsteemi negatiivseid aspekte.

Keskkond õpetab keelt

"Vene koolis on eesti keele õppimine vaevalisem, keele omandamine toimub kiiremini keelekeskkonnas," sõnas professor täna riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Eesti keel kui riiklik taristu" arutelul. "Kõige suurem miinus eriti pikas perspektiivis on see, et keeleliselt eraldatud kool taastoodab keeleliselt eraldatud ühiskonda, see on suur julgeolekuoht."

Ehala märkis, et vene keel ei ole Eestis ohustatud. "Keeleline segregatsioon on sel sajandil suurenenud," tõdes ta. "Tundub nii, et need lõimimisviisid, mis siiamaani on enam-vähem kenasti toiminud, on hakanud ennast ammendama. Need, kes on soovinud end lõimida, on seda teinud. Ülejäänude puhul on toimunud segregatsioon eraldi linnaosadesse, mis ei ole kindlasti jätkusuutlik."

Sisserändajad võivad eesti keele asemel vene või inglise keele valida

Keeleline eraldatus hariduses hakkab professor Ehala hinnangul suurt rolli mängima ka rände ja tagasirände suurenedes. "Meie keeleliselt eraldatud koolisüsteem hakkab uuesti tootma segregeeritud ühiskonda. Probleem on ka ingliskeelse üldharidusega," märkis ta. "Sisserände tingimustes tekitab see olukorra, kus sisse rännanud elanikkonna kiht õpibki selgeks vaid inglise või vene keele ning proovib selles keeles ka hakkama saada."

Ehala tõi välja, et praegu on siia tuleval inimesel voli valida kas inglise-, vene- või eestikeelse hariduse vahel, kuid selle asemel võiks kasutada Kanada prantsuskeelse provintsi Quebeci mudelit - sisserändajate lapsed saavad haridust vaid kohalikus keeles. "Ka Eestis peaks kehtestama samasuguse regulatsiooni, kus sisserändajad peaksid saama valida riigikeelse munitsipaalkooli või erakooli vahel," ütles professor.

"Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse õppekeelt puudutavat paragrahvi tuleks muuta nii, et see välistaks ingliskeelse õppe võimaluse munitsipaal- ja riigikoolides."

Eesti ja vene lapsed ühisesse lasteaeda

Professori hinnangul peaks sihikule võtma ka lasteaiad. "Põhieesmärk peaks olema see, et tekitada kontakt eesti ja vene kodukeelega laste vahel, et ületada kahekeelse maailma probleem," rõhutas ta.

Ehala käis välja "Avatud Lasteaia" idee, mis seisneb eesti ja vene laste ühte lasteaiarühma panekul. "Lapsed tuleb kokku panna ja lasteaia lõpuks võiks suhtlustasandil olla kõigil lastel suus nii eesti kui ka vene keel," selgitas ta lisades, et avatud lasteaed peaks olema ilma kohatasuta ning põhinema vanemate vabatahtlikkusel. "Kõige perspektiivikam oleks see Tallinnas."

Ehala sõnul on just praegu õige hetk muutusteks, mille eesmärgiks on luua sidusamat ühiskonda ning edasi minna lõimimisega. "Eesti muutumisega sisseränderiigiks ja seetõttu, et segregatsioon on hakanud süvenema, on tunne, et lõimimine sellisel viisil, nagu on ta toiminud enne, enam ei tööta," ütles ta.

Keeleline lõimimine peaks tema sõnul olema paindlik ja üles ehitatud lastevanemate motiveerimisele, mitte sunnile ning üleminek peaks algama väikselt ja kasvama lumepalline, mitte piirduma vaid poliitilise kampaaniaga.